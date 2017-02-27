Епічно.
Залишається ворожити що психологічно заважало висловити людині в його присутності свої так скажемо побоювання і залишається сподіватися, що психологічний мотив обговорити його за очі не тотожний першому.
Незважаючи на те, що в гонитві за престижним оскаром всі засоби хороші, завжди варто задуматися наскільки можна знизити заради подібного свою власну репутацію, стоїчно не зважаючи, що Нострадамус Jr на гілці був один.
Давайте вже тоді давати офіційну акредитацію всім штатним гуру-співробітникам для можливості повноправного обговорення, як це на даний момент стало деяким трендом.