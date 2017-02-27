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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:28
Епічно.
Realist написав:
Та й Зебра був
неоднозначним та затятим дописувачем без реальної оцінки тій ахінеї яку він іноді поширював в маси на сторінках даного форуму. Можливо система негативних оцінок змогла б трохи остудити його ентузіазм?
Залишається ворожити що психологічно заважало висловити людині в його присутності свої так скажемо побоювання і залишається сподіватися, що психологічний мотив обговорити його за очі не тотожний першому.
Незважаючи на те, що в гонитві за престижним оскаром всі засоби хороші, завжди варто задуматися наскільки можна знизити заради подібного свою власну репутацію, стоїчно не зважаючи, що Нострадамус Jr на гілці був один.
Давайте вже тоді давати офіційну акредитацію всім штатним гуру-співробітникам для можливості повноправного обговорення, як це на даний момент стало деяким трендом.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 00:40
asti написав: Nazarkino написав:
Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45
Перша зупинка - 40, а далі побачимо))
Як і передбачалося...
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:26
В супереч всенародним очікуванням (у тому числі і моїх, зізнаюсь) курс що називається спочатку поповз а потім камінцем за 2 місяці після 02.10.2023 впав до 36.
А чому так відбулося? НБУ тут не при чому?
Навпаки - він і є творець жовтневого і литопадного доларопаду.
Тому, що він запропоновував надлишкову пропозицію долара. Чи потрібно, чи вимушений НБУ був у жовтні і листопаді 2023 року задовільняти на 100% заявки на МБ?
Моя відповідь: звісно такої потреби не було.
І є питаннячко: чому зараз НБУ не задовільняє всі заявки на долар на МБ?
Що, може закінчилися ЗВР? Та ні, з ЗВР все дуже добре, навіть пречудово. Що, припинеться фіндопомога Україні від західних партнерів? Але при здоровому глузді в цю маячню повірити неможливо.
Те, що деякі високопосадовці зараз кажуть: караул, не буде пенсій і зарплат без західної допомоги, то це їх скоро не буде на цих посадах за такі висловлювання.
Так чому ж НБУ не захотів задовільняти на 100% попит на долар на МБ 28 та 29 грудня 2023 року?
Відповідь на це питання чекати нам десь два - три тижні (с) не більше, імхо, зрозуміло
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 31 гру, 2023 01:43, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:34
vitaliiangel написав:
в ноябре сдавал евро, передо был иностранец, сдавал где-то 5 тыс, по курсу на 80 коп дешевле, чем я сдал вдвое меньшую сумму. Я позвонил, а он нет
А прикинь, иностранец тот - какой-нибудь янки-журналюга-трампист... И всьо он понял и про тот кейс с курсом и накатал передовицу, что их тут обманывают "байденовские содержанцы" даже так, и законы в этой стране не работают даже так.
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