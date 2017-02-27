Realist написав:Та й Зебра був неоднозначним та затятим дописувачем без реальної оцінки тій ахінеї яку він іноді поширював в маси на сторінках даного форуму. Можливо система негативних оцінок змогла б трохи остудити його ентузіазм?
Епічно. Залишається ворожити що психологічно заважало висловити людині в його присутності свої так скажемо побоювання і залишається сподіватися, що психологічний мотив обговорити його за очі не тотожний першому. Незважаючи на те, що в гонитві за престижним оскаром всі засоби хороші, завжди варто задуматися наскільки можна знизити заради подібного свою власну репутацію, стоїчно не зважаючи, що Нострадамус Jr на гілці був один. Давайте вже тоді давати офіційну акредитацію всім штатним гуру-співробітникам для можливості повноправного обговорення, як це на даний момент стало деяким трендом.
В супереч всенародним очікуванням (у тому числі і моїх, зізнаюсь) курс що називається спочатку поповз а потім камінцем за 2 місяці після 02.10.2023 впав до 36. А чому так відбулося? НБУ тут не при чому? Навпаки - він і є творець жовтневого і литопадного доларопаду. Тому, що він запропоновував надлишкову пропозицію долара. Чи потрібно, чи вимушений НБУ був у жовтні і листопаді 2023 року задовільняти на 100% заявки на МБ? Моя відповідь: звісно такої потреби не було. І є питаннячко: чому зараз НБУ не задовільняє всі заявки на долар на МБ? Що, може закінчилися ЗВР? Та ні, з ЗВР все дуже добре, навіть пречудово. Що, припинеться фіндопомога Україні від західних партнерів? Але при здоровому глузді в цю маячню повірити неможливо. Те, що деякі високопосадовці зараз кажуть: караул, не буде пенсій і зарплат без західної допомоги, то це їх скоро не буде на цих посадах за такі висловлювання. Так чому ж НБУ не захотів задовільняти на 100% попит на долар на МБ 28 та 29 грудня 2023 року? Відповідь на це питання чекати нам десь два - три тижні (с) не більше, імхо, зрозуміло
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 31 гру, 2023 01:43, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel написав:в ноябре сдавал евро, передо был иностранец, сдавал где-то 5 тыс, по курсу на 80 коп дешевле, чем я сдал вдвое меньшую сумму. Я позвонил, а он нет
А прикинь, иностранец тот - какой-нибудь янки-журналюга-трампист... И всьо он понял и про тот кейс с курсом и накатал передовицу, что их тут обманывают "байденовские содержанцы" даже так, и законы в этой стране не работают даже так.
99,9% залежіть від надання допомоги (50мрлд євро від ЕС на 2024р)
"Сегодня утверждаем проект плана Ukraine Facility для предоставления Европейской комиссии. Совместно с бизнесом, общественным сектором, депутатским корпусом, регионами провели огромную работу по его созданию. Сейчас есть текущие наработки, к которым Еврокомиссия еще предоставит свои комментарии и предложения", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 декабря.
По его словам, финальные условия программы будут после утверждения регламента Ukraine Facility Европейским советом. Его заседание запланировано
"Согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу [b]в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности", – рассказал Шмыгаль.
Виділення ЄС 50 мдрд., ставить не риторичне питання через перетікання коштів на ВПК США, який бажає перерозподілити втрати від свого витраченого капіталу, який до того ж безпосередньо погіршує економічне становище в Європі на рік виборів, що досить ускладнює ситуацію. До того ж у стран ЄС вже пройшло первинне захоплення від розігріву 2-річної давнини. Кожен вже оглядає наскільки коштує вичинки шубка, знята з баранчика.
Remington написав:не знаю де де ви берете курси, 39+, я здав по 38,7 і довелося шукати, бо було і по 38-38,5. Київ.
А смысл сдавать по 38,7...?! Чтобы поменять в Авале по 38,34 или как?
В п'ятницю людина написала щире каяття як між тривогами знімала кошти , продавала в обміннику і купляла дешевше в банку. Минулого року купляли в банку по 37-40 і через три місяці продавали по 42-00 і навпаки, взимку купляли по 37-40 і отримали через три місяці курс 37-30