Додано: Нед 31 гру, 2023 01:26

В супереч всенародним очікуванням (у тому числі і моїх, зізнаюсь) курс що називається спочатку поповз а потім камінцем за 2 місяці після 02.10.2023 впав до 36.

А чому так відбулося? НБУ тут не при чому?

Навпаки - він і є творець жовтневого і литопадного доларопаду.

Тому, що він запропоновував надлишкову пропозицію долара. Чи потрібно, чи вимушений НБУ був у жовтні і листопаді 2023 року задовільняти на 100% заявки на МБ?

Моя відповідь: звісно такої потреби не було.

І є питаннячко: чому зараз НБУ не задовільняє всі заявки на долар на МБ?

Що, може закінчилися ЗВР? Та ні, з ЗВР все дуже добре, навіть пречудово. Що, припинеться фіндопомога Україні від західних партнерів? Але при здоровому глузді в цю маячню повірити неможливо.

Те, що деякі високопосадовці зараз кажуть: караул, не буде пенсій і зарплат без західної допомоги, то це їх скоро не буде на цих посадах за такі висловлювання.

Так чому ж НБУ не захотів задовільняти на 100% попит на долар на МБ 28 та 29 грудня 2023 року?

Відповідь на це питання чекати нам десь два - три тижні (с) не більше, імхо, зрозуміло