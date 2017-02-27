Zochan написав:
Щось незрозуміло, які саме кошти мають на увазі?
Зі статті випливає про особисті кошти, якими поповнюєш власну картку, але це АБСУРД!
це пропозиція в Стратегії до 2030 року. як й коли це впровадять - питання відкрите. тому передчасно не звертайте уваги, бо така хайпова новина вже всюди розійшлася.
чув, що таке є в деяких країнах Європи - але як це працюєте - не розбирався.
зрозуміло, що це проти того сірого бізнесу, який йде через власні картки - OLX та таке інше, послуги різні, оренда квартир та інше. масштаби цього гадаю величезні.
з власним поповненням теж цікаво. поповнювати можна й через банкомати з ідентифікацією, але тоді всі ці EasyPay будуть в прольоті.