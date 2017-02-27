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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11080110811108211083
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 10:50

  Zochan написав:

Щось незрозуміло, які саме кошти мають на увазі?
Зі статті випливає про особисті кошти, якими поповнюєш власну картку, але це АБСУРД!

це пропозиція в Стратегії до 2030 року. як й коли це впровадять - питання відкрите. тому передчасно не звертайте уваги, бо така хайпова новина вже всюди розійшлася.

чув, що таке є в деяких країнах Європи - але як це працюєте - не розбирався.

зрозуміло, що це проти того сірого бізнесу, який йде через власні картки - OLX та таке інше, послуги різні, оренда квартир та інше. масштаби цього гадаю величезні.

з власним поповненням теж цікаво. поповнювати можна й через банкомати з ідентифікацією, але тоді всі ці EasyPay будуть в прольоті.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:45

  asti написав:
  asti написав:
  Nazarkino написав:Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45
Перша зупинка - 40, а далі побачимо))
Як і передбачалося...


+1
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:45

  Shaman написав:
  Zochan написав:

Щось незрозуміло, які саме кошти мають на увазі?
Зі статті випливає про особисті кошти, якими поповнюєш власну картку, але це АБСУРД!

це пропозиція в Стратегії до 2030 року. як й коли це впровадять - питання відкрите. тому передчасно не звертайте уваги, бо така хайпова новина вже всюди розійшлася.

чув, що таке є в деяких країнах Європи - але як це працюєте - не розбирався.

зрозуміло, що це проти того сірого бізнесу, який йде через власні картки - OLX та таке інше, послуги різні, оренда квартир та інше. масштаби цього гадаю величезні.

з власним поповненням теж цікаво. поповнювати можна й через банкомати з ідентифікацією, але тоді всі ці EasyPay будуть в прольоті.


все как обычно.
изобретается велосипед что бы прижать рядовых и не задеть себя любимых.
вместо того что бы контролировать сходится или нет доход-расход (после нулевой декларации) они как обычно херней маются. но себя любимых они не обидят - как же потом пользоваться деньгами от взяток и откатов если контролировать доход-расход.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:53

  mephala написав:все как обычно.
изобретается велосипед что бы прижать рядовых и не задеть себя любимых.
вместо того что бы контролировать сходится или нет доход-расход (после нулевой декларации) они как обычно херней маются. но себя любимых они не обидят - как же потом пользоваться деньгами от взяток и откатов если контролировать доход-расход.

Финмониторинг есть и сейчас.
Но он чет действует против пересичных.
Так будет и с контролем доходов-расходов.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:56

  Shaman написав:зрозуміло, що це проти того сірого бізнесу, який йде через власні картки - OLX та таке інше, послуги різні, оренда квартир та інше. масштаби цього гадаю величезні.

Когда придут к OLX за бизнесменами?
Ну и разве банк не видит оборотов?
Никто не указывает неправильное назначение платежа?
M-A-X
 
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  #<1 ... 11080110811108211083
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