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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 10:50
Zochan написав:
Щось незрозуміло, які саме кошти мають на увазі?
Зі статті випливає про особисті кошти, якими поповнюєш власну картку, але це АБСУРД!
це пропозиція в Стратегії до 2030 року. як й коли це впровадять - питання відкрите. тому передчасно не звертайте уваги, бо така хайпова новина вже всюди розійшлася.
чув, що таке є в деяких країнах Європи - але як це працюєте - не розбирався.
зрозуміло, що це проти того сірого бізнесу, який йде через власні картки - OLX та таке інше, послуги різні, оренда квартир та інше. масштаби цього гадаю величезні.
з власним поповненням теж цікаво. поповнювати можна й через банкомати з ідентифікацією, але тоді всі ці EasyPay будуть в прольоті.
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Shaman
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:17
Виходячи з попереднього досвіду, як вважаєте, коли найвірогідніше може бути пік курсу долару цієї зими?
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makar_
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:45
asti написав: asti написав: Nazarkino написав:
Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45
Перша зупинка - 40, а далі побачимо))
Як і передбачалося...
+1
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Nazarkino
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:45
Shaman написав: Zochan написав:
Щось незрозуміло, які саме кошти мають на увазі?
Зі статті випливає про особисті кошти, якими поповнюєш власну картку, але це АБСУРД!
це пропозиція в Стратегії до 2030 року. як й коли це впровадять - питання відкрите. тому передчасно не звертайте уваги, бо така хайпова новина вже всюди розійшлася.
чув, що таке є в деяких країнах Європи - але як це працюєте - не розбирався.
зрозуміло, що це проти того сірого бізнесу, який йде через власні картки - OLX та таке інше, послуги різні, оренда квартир та інше. масштаби цього гадаю величезні.
з власним поповненням теж цікаво. поповнювати можна й через банкомати з ідентифікацією, але тоді всі ці EasyPay будуть в прольоті.
все как обычно.
изобретается велосипед что бы прижать рядовых и не задеть себя любимых.
вместо того что бы контролировать сходится или нет доход-расход (после нулевой декларации) они как обычно херней маются. но себя любимых они не обидят - как же потом пользоваться деньгами от взяток и откатов если контролировать доход-расход.
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mephala
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:53
mephala написав:
все как обычно.
изобретается велосипед что бы прижать рядовых и не задеть себя любимых.
вместо того что бы контролировать сходится или нет доход-расход (после нулевой декларации) они как обычно херней маются. но себя любимых они не обидят - как же потом пользоваться деньгами от взяток и откатов если контролировать доход-расход.
Финмониторинг есть и сейчас.
Но он чет действует против пересичных.
Так будет и с контролем доходов-расходов.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:56
Shaman написав:
зрозуміло, що це проти того сірого бізнесу, який йде через власні картки - OLX та таке інше, послуги різні, оренда квартир та інше. масштаби цього гадаю величезні.
Когда придут к OLX за бизнесменами?
Ну и разве банк не видит оборотов?
Никто не указывает неправильное назначение платежа?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:05
Nazarkino написав: asti написав: Nazarkino написав:
Шота тєрзаютсмутниясомненья що ми зупинимося на 45
Перша зупинка - 40, а далі побачимо))
Як і передбачалося...
+1[/quote]
Щось ваша зупинка не працюе .
Запорожье 38.70-39.80
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холява
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:15
холява написав:
Щось ваша зупинка не працюе .
Запорожье 38.70-39.80
Недоїхали?
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flyman
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:23
flyman написав: холява написав:
Щось ваша зупинка не працюе .
Запорожье 38.70-39.80
Недоїхали?
Просто вчора проїхали одну зупинку
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Zochan
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:24
холява написав:
Щось ваша зупинка не працюе .
Запорожье 38.70-39.80[/quote]
Ну це як і де дивитися. Деінде вже й далі без зупинки поїхали. В обмінках розрахованих на лохів в будках у продуктових магазинах ціни на доляр оце зараз бачив 38 покупка, 41 продаж.
Три гривні зазор!!!
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