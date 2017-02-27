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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11081110821108311084
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:28

  flyman написав:
  холява написав:Щось ваша зупинка не працюе .
Запорожье 38.70-39.80

Недоїхали?



Продаж 39.70
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !

ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:31

  холява написав:ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !

ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !

Слава Україні!
Investor_K
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sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:
  холява написав:ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !

ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !

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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  холява написав:Щось ваша зупинка не працюе .
Запорожье 38.70-39.80


валючики вчора затирились дорогим доларом (приймали по 39,3 навіть 39,55(години дві)

сьогодні намагаються вийти в нуль (віддають по 39,90 і навіть 39,85 от 2000тисяч)

Вітаю, з Прийдешнім Новим Роком!
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 15:26

  холява написав:ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !

ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !

Воля або смерть.
sergey_sryvkin
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