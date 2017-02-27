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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 гру, 2023 14:28
flyman написав: холява написав:
Щось ваша зупинка не працюе .
Запорожье 38.70-39.80
Недоїхали?
Продаж 39.70
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холява
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:28
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !
ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !
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холява
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2
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- Повідомлень: 3947
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4085 раз.
- Подякували: 4424 раз.
-
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-
4
19
1
Додано: Нед 31 гру, 2023 14:31
холява написав:
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !
ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !
Слава Україні!
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Investor_K
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- Повідомлень: 9405
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- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 885 раз.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:55
Малює з багатьма невідомими більше 50к прибутку
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:59
Investor_K написав: холява написав:
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !
ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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GALeon
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:13
холява написав:
Щось ваша зупинка не працюе .
Запорожье 38.70-39.80
валючики вчора затирились дорогим доларом (приймали по 39,3 навіть 39,55(години дві)
сьогодні намагаються вийти в нуль (віддають по 39,90 і навіть 39,85 от 2000тисяч)
Вітаю, з Прийдешнім Новим Роком!
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Додано: Нед 31 гру, 2023 15:26
холява написав:
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ !
ВСЕМ УДАЧИ в НОВОМ ГОДУ !
ДО ВСТРЕЧИ В 2024 .
ВСЕМ НАМ ,ПОБЕДЫ !
Воля або смерть.
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