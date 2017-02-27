Додано: Нед 31 гру, 2023 16:05

Усіх з Різдвом Христовим і прийдешнім новим роком.

Пройшов ще один рік війни. Пробуючи згадати, що цього року відклало найбільший відбиток в пам’яті, пригадується як рік тому всі співали героїчних пісень про Бахмут а на марахфоні ведучі надривали животи ржучи як коні з зубів дракона, найдовших ровів, які 3,14дараси рили на південному напрямку. Зараз ми зводимо лінії оборони, і на змі показують з максимальним захопленням наші зуби дракона. Ловлю себе на думці, що дуже хочеться, щоб нашим не довелося відступати на ті лінії, бо ми вже знаємо,що таке скупчення техніки і ос перед проходами в мінних полях.

Друге, що приходить на думку - це як деякі бльохєри від влади розказували як ми у серпні, ну максимум у вересні будемо пити каву на пляжах ПБК, а аудиторія марахфону, вони ж електорат слуг, пісяли від радості. А зараз маємо що маємо. Не маючи вже доступу до валютних коштів міжнародної допомоги, слуги мільярди бюджетних коштів, призначених і для закупівлі чи виготовлення зброї, дронів, бк, дерибанять і виводять у валюту, наслідки чого вся країна спостерігає в ці дні.

Думаю, ще днів 10-20 з понеділка і ця хвиля девальвації схлине. Далі буде вплив новин з Брюселю і Вашингтону про перспективи міжнародної допомоги на 2024 (не факт, що ці новини будуть позитивними, швидше частково). Ну і буде ще момент впливу закону про мобілізацію. Про нього кілька слів пізніше.

Економіка десь в тому стані, в якому була і пів року тому. Корекції через нищення енергосистеми не відбулося (хоч ще не весна). Великому бізнесу дали працювати, виходячи з реалій його теперішнього стану. А от малий і середній бізнес дуже серйозно приглушили блокуванням кордонів і значним ускладненням логістики. Не раз підкреслював, що малий і середній бізнес – це: конкурент монополій олігархів за всі ресурси, особливо дієздатність і живучість ми побачили в умовах повномасштабного вторгнення; це джерело виживання і існування значної кількості громадян, які, часто, не є лохторатом провладної сили; малий і середній бізнес є джерелом оперативної і ефективної допомоги ЗСУ. От його зараз агенти фсб і сзр в Польщі, Угорщині, Словаччині і інших країнах колишнього варшавського договору, при повній бездіяльності нашої влади, опи, мзс, нищать критично обмежуючи можливість експорту і імпорту. Особливо сильний удар по експорту, багато клієнтів за кордоном змушені шукати заміну нашим продуктам і виробам, адже ріст часу доставки на 10-20 днів не всі можуть терпіти. Плюс, росте вартість авто логістики і для тих, хто не має змоги схематозити і оптимізувати податки, вартість ее і тд цей ріст витрат на логістику є катастрофічним і з’їдає прибуток. Варіанти логістики через порти чи зд стають ще дорожчими як офіційно, так і не офіційно (тут набагато більше). Ну і вони не можуть забезпечити переміщення всіх вантажів.

Перемовини, про які писав в попередніх дописах ідуть, козир регулярно мотається за корндон, інколи навіть не сам. Але суспільство не готове надати повноваження капітулювати владі. Закид підляка з арахамом про референдум щодо повноважень не отримали необхідної підтримки зелохторату. Спроби дескридитувати Залужного теж не пройшли. Демонстрації в певних ресурсах неправдивих кадрів про Буковель теж суспільство не збурило (прямо зараз майже в кожному готелі Буковелю, Трускавця,Східниці є вільні номери,ніяких бійок в чергах на витяги немає). Тому викотили закон про мобілізацію. Здертий буква в букву з парашського аналогу, цей закон мусить, з точки зору привладної шобли, спровокувати максимальну паніку та таки посварити суспільство. На його основі і на перших панічних реакціях, тролі підляка уже спровокують максимальну агресію адекватної частини суспільства до ухилянтів, ухилянтів до ЗСУ і навпаки і тд . Картинки з консульств в сусідніх країнах та вчорашні-сьогоднішні черги на кордонах показують, що нарешті опа вцілила в яблучко. Хтось чекає що президент скоро вийде і накаже переписати закон, щоб зберегти рейтинг. Але реакція суспільства, а також можливість повністю добити малий і середній бізнес, мобілізувавши по максимуму працівників, можуть таки переважити в злочинній голові регента. Робити все треба швидко, поки цивілізований світ не вийшов з різдвяних канікул. А там уже картинка може вплинути потрібним чином на парламентарів в США та ЄС.

Писав не раз, що рік виборів президента в США буде дуже важким для нас. Бажаю всім в цей важкий високосний рік міцного здоров’я, як фізичного так і ментального, холодного розуму і здатності максимально боротися з спробами маніпуляцій, щоб не стати інструментом руйнування рідної країни і нації.