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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11082110831108411085
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:03

  Yuri_61 написав:де ви всі були ще тиждень тому назад?
всі ми мудрі постфактум

А Ви де були?
Investor_K
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