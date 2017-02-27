|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 гру, 2023 17:03
Yuri_61 написав:
де ви всі були ще тиждень тому назад?
всі ми мудрі постфактум
А Ви де були?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9406
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2023 17:21
Investor_K написав: Yuri_61 написав:
де ви всі були ще тиждень тому назад?
всі ми мудрі постфактум
А Ви де були?
тобто класика - була купа прогнозів.
але коли сталася реальна різка зміна курсу - всі проґавили
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4978
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 31 гру, 2023 17:45
Shaman написав:
але коли сталася реальна різка зміна курсу - всі проґавили
прогноз от 12.12.23 (уточнение прогноза от 10.12)
vitaliiangel написав:
валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50
прогноз от 10.12.23
vitaliiangel написав:
готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.
прогноз от 9.11.23
vitaliiangel написав:
Сейчас рынок ждёт дальнейший укрепляж, валютчики крутят носом, хотят только синие и т.д., Все хитрожопые уже слились (или вот-вот сольются), далее героически будут сидеть в гривне, и тут их внезапно их накажут дефицитом валюты и курсом 38,50+
vitaliiangel написав:
Аннушка уже разлила масло, дефицит и курс 38,50 не за горами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 31 гру, 2023 18:47, всього редагувалось 4 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21521
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2346 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 гру, 2023 18:35
Вы, конечно, не поверите но сегодня валютчик, который взял у меня вчера по 39,80, сегодня тоже взял по 39,80 и даже бОльшую сумму! Сам в шоке...🤯🤯🤯
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 643 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2023 18:38
Yuri_61 написав:
де ви всі були ще тиждень тому назад?
всі ми мудрі постфактум
Если меня не подводит память , не далее как вчера вы обещали заменить наших банковских знатоков .
Обещали донести до нас все перипетии этого загадочного мероприятия .
А тут на тебе , "де вы булы".
Бросьте придуриваться ,сообщайте нам все !
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3950
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4086 раз.
- Подякували: 4430 раз.
-
- Профіль
-
4
19
1
Додано: Нед 31 гру, 2023 18:41
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21521
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2346 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 гру, 2023 19:00
Щось неймовірне
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 936
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti
, Google [Bot] і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33487
|36643207
|
|
|7978
|23088304
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13124066
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|