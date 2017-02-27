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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11082110831108411085
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:03

  Yuri_61 написав:де ви всі були ще тиждень тому назад?
всі ми мудрі постфактум

А Ви де були?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:21

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:де ви всі були ще тиждень тому назад?
всі ми мудрі постфактум

А Ви де були?

тобто класика - була купа прогнозів.
але коли сталася реальна різка зміна курсу - всі проґавили 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:45

  Shaman написав:але коли сталася реальна різка зміна курсу - всі проґавили
прогноз от 12.12.23 (уточнение прогноза от 10.12)
  vitaliiangel написав:валюта обменкам понадобилась на 7 дней позже 5го числа. Похоже 37,80 будет уже сегодня-завтра, а под ёлочку вероятно 38,20-38,50
прогноз от 10.12.23
  vitaliiangel написав:готовьте карманы, к 16-20 декабря будет всем вам 37,80 или даже 38 под ёлочку.

прогноз от 9.11.23
  vitaliiangel написав:Сейчас рынок ждёт дальнейший укрепляж, валютчики крутят носом, хотят только синие и т.д., Все хитрожопые уже слились (или вот-вот сольются), далее героически будут сидеть в гривне, и тут их внезапно их накажут дефицитом валюты и курсом 38,50+
  vitaliiangel написав:Аннушка уже разлила масло, дефицит и курс 38,50 не за горами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 31 гру, 2023 18:47, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:35

Вы, конечно, не поверите но сегодня валютчик, который взял у меня вчера по 39,80, сегодня тоже взял по 39,80 и даже бОльшую сумму! Сам в шоке...🤯🤯🤯
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:38

  Yuri_61 написав:де ви всі були ще тиждень тому назад?
всі ми мудрі постфактум


Если меня не подводит память , не далее как вчера вы обещали заменить наших банковских знатоков .
Обещали донести до нас все перипетии этого загадочного мероприятия .
А тут на тебе , "де вы булы".
Бросьте придуриваться ,сообщайте нам все !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:41

минутку семейного счастья каждому в дом

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Вы, конечно, не поверите но сегодня валютчик, который взял у меня вчера по 39,80, сегодня тоже взял по 39,80 и даже бОльшую сумму! Сам в шоке...
Щось неймовірне :)
Zochan
 
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