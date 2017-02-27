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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11083110841108511086
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 19:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:07

  Investor_K написав:Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.

На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:18

sens нема конкурентів, тому наживаються на дифіциті
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:18

  sens написав:
  Investor_K написав:Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.

На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн

Сенсе. Вітаю Вас з Новим роком! Як на мене, у цьому році Ви найкращий форумчанин. Ваша інфо щодо долларів 2008 року була безцінною. Удачі Вам у всьому
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:25

Вітаю всіх з прийдешнім Новим 2024 роком!!!

Ну що ж, хотів я викласти це фото після війни...
Але так, як це фото зроблено в Херсонській області, а я вже давно в іншій області, то...

То ж викладаю фото, на якому є УСПІХ! :D
Зображення

Зображення

Також вітаю всіх з прийдешнім Новим 2024 роком!!!
Бажаю всім МИРУ!
ЗДОРОВ'Я!
ДОБРА!

Нехай 2024 рік буде роком нашої перемоги!

Слава Україні!
Успіх
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