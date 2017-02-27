Investor_K написав:Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.
На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн
Investor_K написав:Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.
На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн
Сенсе. Вітаю Вас з Новим роком! Як на мене, у цьому році Ви найкращий форумчанин. Ваша інфо щодо долларів 2008 року була безцінною. Удачі Вам у всьому