|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 гру, 2023 20:18
sens нема конкурентів, тому наживаються на дифіциті
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2013
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2023 20:18
sens написав: Investor_K написав:
Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.
На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн
Сенсе. Вітаю Вас з Новим роком! Як на мене, у цьому році Ви найкращий форумчанин. Ваша інфо щодо долларів 2008 року була безцінною. Удачі Вам у всьому
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9410
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 885 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2023 20:25
Також вітаю всіх з прийдешнім Новим 2024 роком!!!
Бажаю всім МИРУ!
ЗДОРОВ'Я!
ДОБРА!
Нехай 2024 рік буде роком нашої перемоги!
Слава Україні!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5739
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:09
Успіх
Ось і умив ти всіх, хто не вірив тобі.
Бережи себе, друже!
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:10
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.
На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн
Сенсе. Вітаю Вас з Новим роком! Як на мене, у цьому році Ви найкращий форумчанин. Ваша інфо щодо долларів 2008 року була безцінною. Удачі Вам у всьому
Пiдтримую!!!
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6498
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:11
Є проста аксіома
sens написав: Investor_K написав:
Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.
На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн
Маржа залежить від обертів та ентропії (невизначеності) ситуації
Оптовики люди серйозні. Робота не зупиняється навіть в НР. Але при цьому страхують себе маржою якщо є можливість. Адже коли тобі замовили суму, то так швидко як в звичайний робочий день ти її не закриєш (низькі оберти), а відповідно за той час ситуація може змінитись (невизначеність).
Новий рік, коли банки фактично не працюватимуть три дні - це саме такий час.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1675
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2825 раз.
- Подякували: 2082 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:11
холява написав:Успіх
Посмотрел .
Все таки я перепутал метод ввода огненной воды
НЕ ректально а орально .
Будьте добрее😇😇))
Это вам новогоднее пожелание))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3610
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 643 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:34
Realist написав:
Вітаю.
Питання.
Чи є технічна можливість зробити на форумі дизлайки за повідомлення?
Мене поінформували що питання вже піднімалосьДизлайк
Я вражений "активністю" шановних форумчан. Але чомусь не здивований.
Ну що ж. Будемо "по старинке". Як колись в совку. Хто довше дописує (працює), той цінніший кадр, бо рано чи пізно все ж таки назбирає трохи "авторитету".
Кожному по потребах всім по можливості (с)Шановний Yuri_61
з нетерпінням очікуємо вашого нового прогнозу. Я вже змирився...
Ловлю вас на слові:
Yuri_61 написав:
Ну що, хто був правий?
І не кажіть, що це співпадіння. Згадайте, який курс долари був 14.11.2023.
Будь ласочка, підтримайте мене вподобайками.Обіцяю, буду давати і в подальшому прогнози, які буду детально обгрунтовувати.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1675
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2825 раз.
- Подякували: 2082 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:44
Nazarkino написав: холява написав:
Щось ваша зупинка не працюе . Запорожье 38.70-39.80
Мальок нехватило горючки,но то що у ближайшим часом ми перетнемо 40 за $ у Вас я надіюсь сумніву не викликає*Відправлено з Чату
В мене викликає.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1971
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:51
Hotab
Абсолютно ні
Просто коли додаю людей в ігнор щоб не читати, а потім все-одно вимушений переглядати як відбувається дискусія по тому, що яйця виїденого не вартує - то це потрібно якось вирішувати.
Цей форум чудовий. Із нього можна багато чого почерпнути. В крайньому разі - навчитись формулювати свої думки. Це пригодиться в житті.
Просто чим більше "токсичних" дописувачів на форумі, тим менше бажання у хороших авторів щось писати. Бо є проста аксіома: З ким поведешся від того наберешся.
Розумієте, всі виграють від класних дописувачів і програють від поганих.
Розумію, що дизлайками мало що змінити, але можна хоча б спробувати?
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1675
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2825 раз.
- Подякували: 2082 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33488
|36643780
|
|
|7978
|23088747
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13124496
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|