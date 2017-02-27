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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11084110851108611087>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:18

sens нема конкурентів, тому наживаються на дифіциті
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:18

  sens написав:
  Investor_K написав:Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.

На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн

Сенсе. Вітаю Вас з Новим роком! Як на мене, у цьому році Ви найкращий форумчанин. Ваша інфо щодо долларів 2008 року була безцінною. Удачі Вам у всьому
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:25

Вітаю всіх з прийдешнім Новим 2024 роком!!!

Також вітаю всіх з прийдешнім Новим 2024 роком!!!
Бажаю всім МИРУ!
ЗДОРОВ'Я!
ДОБРА!

Нехай 2024 рік буде роком нашої перемоги!

Слава Україні!
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:09

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Ось і умив ти всіх, хто не вірив тобі.
Бережи себе, друже!
sailed
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:10

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.

На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн

Сенсе. Вітаю Вас з Новим роком! Як на мене, у цьому році Ви найкращий форумчанин. Ваша інфо щодо долларів 2008 року була безцінною. Удачі Вам у всьому

Пiдтримую!!!
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:11

  sens написав:
  Investor_K написав:Горючее скоро появится. Будут выплаты в первой декаде. Так что пока дураки скиглят, умные готовят пачки баксов.

На валюті трошки є плюс. За останні два дні побував на півдні і повернувся на північ. Міста закриті . В Київ заїхав і взагалі по місту мало людей. Не розумію у кого яка стратегія,в оптовиків щось поплавило різниця між купівлею та продажем майже 1 грн. Два тижні тому різниця складала всього 0,02 грн

Є проста аксіома
Маржа залежить від обертів та ентропії (невизначеності) ситуації
Оптовики люди серйозні. Робота не зупиняється навіть в НР. Але при цьому страхують себе маржою якщо є можливість. Адже коли тобі замовили суму, то так швидко як в звичайний робочий день ти її не закриєш (низькі оберти), а відповідно за той час ситуація може змінитись (невизначеність).
Новий рік, коли банки фактично не працюватимуть три дні - це саме такий час.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:11

  холява написав:Успіх
Посмотрел .
Все таки я перепутал метод ввода огненной воды
НЕ ректально а орально .
Будьте добрее😇😇))
Это вам новогоднее пожелание))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:34

  Realist написав:Вітаю.
Питання.
Чи є технічна можливість зробити на форумі дизлайки за повідомлення?

Мене поінформували що питання вже піднімалось
Дизлайк

Я вражений "активністю" шановних форумчан. Але чомусь не здивований.

Ну що ж. Будемо "по старинке". Як колись в совку. Хто довше дописує (працює), той цінніший кадр, бо рано чи пізно все ж таки назбирає трохи "авторитету".
Кожному по потребах всім по можливості (с)

Шановний Yuri_61 з нетерпінням очікуємо вашого нового прогнозу. Я вже змирився...
Ловлю вас на слові:
  Yuri_61 написав:Ну що, хто був правий?
І не кажіть, що це співпадіння. Згадайте, який курс долари був 14.11.2023.
Будь ласочка, підтримайте мене вподобайками.
Обіцяю, буду давати і в подальшому прогнози, які буду детально обгрунтовувати.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:44

  Nazarkino написав:
  холява написав:Щось ваша зупинка не працюе . Запорожье 38.70-39.80

Мальок нехватило горючки,но то що у ближайшим часом ми перетнемо 40 за $ у Вас я надіюсь сумніву не викликає

*Відправлено з Чату

В мене викликає.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:51

Hotab
Абсолютно ні
Просто коли додаю людей в ігнор щоб не читати, а потім все-одно вимушений переглядати як відбувається дискусія по тому, що яйця виїденого не вартує - то це потрібно якось вирішувати.
Цей форум чудовий. Із нього можна багато чого почерпнути. В крайньому разі - навчитись формулювати свої думки. Це пригодиться в житті.
Просто чим більше "токсичних" дописувачів на форумі, тим менше бажання у хороших авторів щось писати. Бо є проста аксіома: З ким поведешся від того наберешся.
Розумієте, всі виграють від класних дописувачів і програють від поганих.
Розумію, що дизлайками мало що змінити, але можна хоча б спробувати?
Realist
 
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  #<1 ... 11084110851108611087>
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