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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 гру, 2023 22:15
Realist написав:
Просто чим більше "токсичних" дописувачів на форумі, тим менше бажання у хороших авторів щось писати.
Практика показывает, что эти самые "токсичные" прекрасно умеют объединяться, чтобы заклевать хороших авторов. Дизлайки могут стать для этого прекрасным инструментом.
Заметьте, даже тытруба спрятал дизлайки, хоть и суммирует их с лайками для оценки популярности видео.
Не надо плодить негатив!
Realist написав:
Бо є проста аксіома: З ким поведешся від того наберешся.
Сегодня актуальнее вариант: С кем поведешься, с тем и наберешься
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
Всем позитива!
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:20
Дорогі українці, всі учасники даного форуму. Дозвольте, в особі «в основному читача», привітати Вас з наступаючим новим роком. Хочу побажати витримки та єдності. Хочу подякувати Вам те що Ви є, що Ви ділитесь думками, за різноманіття поглядів, за спроби прогнозів та аналітики. Так, іноді трапляються сварки, іноді трапляється протиборство діаметрально протилежних поглядів, але пам’ятайте, всі ми різні, у кожного свої життєві принципи, кожен воліє діяти за своїми почуттями совісті та будує своє життя і всю відповідальність за свої вчинки повинен нести тільки сам. Головне залишатись «людиною». Хочу вірити, що всіх нас об’єднує прагнення тільки найкращої долі нашої країни та людей. Всім здоров’я та успіхів в непростому наступаючому році.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:22
Realist написав:
и назбирає трохи "авторитету".
Кожному по потребах всім по можливості (с)Шановний Yuri_61
з нетерпінням очікуємо вашого нового прогнозу. Я вже змирився...
Ловлю вас на слові
Розумію Ваш сарказм, але ось мій прогноз на 2024 рік.
Не хочу виступати в ролі капітана очевидність, але:
1) НБУ знизить курс долара до чисто тепер символічної дати президентських виборів в Україні до 37.
2) В 2024 році Україні допомога від західних країн буде у повному обсязі, хоча й деяким запізненням.
3) ближче до 2025 НР курс долара НБУ на цей раз не підвищить а опустить до 35.
Всім бажаю в новому 2024 році миру, приємних сюрпризів, інтелектуального і фінансового зростання та розуміння свого призначення.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Нед 31 гру, 2023 22:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:30
Yuri_61 написав:[
3) ближче до 2025 НР курс долара НБУ на цей раз не підвищить а опустить до 35.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:44
Zochan написав:
Yuri_61 написав:[
3) ближче до 2025 НР курс долара НБУ на цей раз не підвищить а опустить до 35.
Новий Зебра
А що ж Ви хочете? Зєбра трохи не дочекався своєї зіркової миті,
так як 300 мільярдів, які, сподіваємося, все ж конфіскують до кінця 2024 року у РФ на користь України, це вам не жарти.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:58
sergey_sryvkin написав: Nazarkino написав: холява написав:
Щось ваша зупинка не працюе . Запорожье 38.70-39.80
Мальок нехватило горючки,но то що у ближайшим часом
ми перетнемо 40 за $ у Вас я надіюсь сумніву не викликає
В мене викликає.
так отож
А виявиться, що в них "ближайшим часом" - то , може, й рік
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Додано: Нед 31 гру, 2023 23:11
Yuri_61 написав:
А що ж Ви хочете? Зєбра трохи не дочекався своєї зіркової миті
отої його позаминулорічної "ПА55"
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Додано: Нед 31 гру, 2023 23:14
Yuri_61 написав: Zochan написав:
Yuri_61 написав:[
3) ближче до 2025 НР курс долара НБУ на цей раз не підвищить а опустить до 35.
Новий Зебра
300 мільярдів, які, сподіваємося, все ж конфіскують до кінця 2024 року у РФ на користь України, це вам не жарти.
Это фантастика, максимум на что можно рассчитывать - это на проценты с этих замороженных средств, так что о 35 рекомендую забыть, навсегда, тут бы в 40-43 на следующий год продержаться хотя -бы.
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