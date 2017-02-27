75stasstas75 написав:
Это фантастика, максимум на что можно рассчитывать - это на проценты с этих замороженных средств, так что о 35 рекомендую забыть, навсегда, тут бы в 40-43 на следующий год продержаться хотя -бы.
ФІКСУЄМО (на п*дора)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 гру, 2023 23:38
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