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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2024 00:19
75stasstas75 это если еще эти 300 миллиардов смогли найти. Потому что с этим возникли большие сложности...
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