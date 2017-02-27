75stasstas75 написав:
Это фантастика, максимум на что можно рассчитывать - это на проценты с этих замороженных средств, так что о 35 рекомендую забыть, навсегда, тут бы в 40-43 на следующий год продержаться хотя -бы.
ФІКСУЄМО (на п*дора)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 гру, 2023 23:38
ФІКСУЄМО (на п*дора)
Додано: Пон 01 січ, 2024 00:19
75stasstas75 это если еще эти 300 миллиардов смогли найти. Потому что с этим возникли большие сложности...
Додано: Пон 01 січ, 2024 02:52
Похоже на вброс.
Во всяком случае здесь ничего об этом нет:
Додано: Пон 01 січ, 2024 04:04
Наивный, вони цими коштами спочатку закриють збитки своїх корпорацій, які вийшли з росії
Додано: Пон 01 січ, 2024 04:38
Так, дивно, ніби фінансовий форум, а айкью тих хто ведеться на вкиди про 18% явно менше 50.
Ок, я помилявся, явно менше 20.
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