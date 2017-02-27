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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11086110871108811089>
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:38

  75stasstas75 написав:
  Yuri_61 написав:
  Zochan написав:Новий Зебра :)

300 мільярдів, які, сподіваємося, все ж конфіскують до кінця 2024 року у РФ на користь України, це вам не жарти.

Это фантастика, максимум на что можно рассчитывать - это на проценты с этих замороженных средств, так что о 35 рекомендую забыть, навсегда, тут бы в 40-43 на следующий год продержаться хотя -бы.

ФІКСУЄМО (на п*дора) :mrgreen:
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:19

75stasstas75 это если еще эти 300 миллиардов смогли найти. Потому что с этим возникли большие сложности...
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:52

  flyman написав:
  Investor_K написав:У січні еа кожному конвертдепо можно було підняти по 8-9 кілогривень. Ото був час! Хоч і з блекаутами. А зараз сльози.

толі ісчто будіт ойойой
https://news.meta.ua/uk/news/na-osobisti-koshti-ukrajintsiv-vvodiat-podatok-dlia-popovnennia-derzhbiudzhetu-5776866/

Похоже на вброс.
Во всяком случае здесь ничего об этом нет:
https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/708168/
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 04:04

Yuri_61 написав:300 мільярдів, які, сподіваємося, все ж конфіскують до кінця 2024 року у РФ на користь України, це вам не жарти.

Наивный, вони цими коштами спочатку закриють збитки своїх корпорацій, які вийшли з росії
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 04:38

  Starikan написав:

Похоже на вброс.
Во всяком случае здесь ничего об этом нет:
https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/708168/

Так, дивно, ніби фінансовий форум, а айкью тих хто ведеться на вкиди про 18% явно менше 50.

  reef написав:
Yuri_61 написав:300 мільярдів, які, сподіваємося, все ж конфіскують до кінця 2024 року у РФ на користь України, це вам не жарти.

Наивный, вони цими коштами спочатку закриють збитки своїх корпорацій, які вийшли з росії

Ок, я помилявся, явно менше 20.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 10:35

А міжбанк сьогодні працює?
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім Доброго Ранку !

Мені не відомо що буде в 2024 році , але я бажаю всім ЗДОРОВ,Я .
Нехай всіх обрегає Господь !
Кожному по Ангелу -Охоронцю !
Всім вижити і врешті решт , щоб закінчилась війна !
Дякую ВСІМ з ким спілкувався , за добрі побажання .
З Повагою .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:35

Друзья, всех с наступившим!

Делюсь аналитикой от ICU и прогнозом на 2024:
https://upload.in.ua/ru/eRQvBm8
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:44

juristkostya Костя с новым годом! куда вы пропали?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:46

asti В поті чола.
Відновили сили для нових забігів?
Ой+
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