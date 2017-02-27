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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11086110871108811089
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:57

  Ой+ написав:asti В поті чола.
Відновили сили для нових забігів?
Може й не відновив, але сумка гривні під ліжком...
asti
 
Повідомлень: 3616
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Може й не відновив, але сумка гривні під ліжком...
Кому що Миколай приносить :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:24

  Zochan написав:
asti написав:Може й не відновив, але сумка гривні під ліжком...
Кому що Миколай приносить :)
Не знаю, мені Ярослав приніс 😅😅
asti
 
Повідомлень: 3616
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 643 раз.
 
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  #<1 ... 11086110871108811089
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