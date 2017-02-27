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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2024 11:57
Ой+ написав:asti
В поті чола.
Відновили сили для нових забігів?
Може й не відновив, але сумка гривні під ліжком...
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asti
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Додано: Пон 01 січ, 2024 12:03
asti написав:Може й не відновив, але сумка гривні під ліжком...
Кому що Миколай приносить
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Zochan
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Додано: Пон 01 січ, 2024 12:24
Zochan написав:
asti написав:Може й не відновив, але сумка гривні під ліжком...
Кому що Миколай приносить
Не знаю, мені Ярослав приніс 😅😅
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asti
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