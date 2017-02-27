Може й не відновив, але сумка гривні під ліжком...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2024 11:57
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кому що Миколай приносить
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:24
Додано: Пон 01 січ, 2024 14:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 01 січ, 2024 14:07
Додано: Пон 01 січ, 2024 14:54
Финансовая сводка за прошедшую неделю
С НОВЫМ ГОДОМ!
Очень непривычно интересоваться финансами 1 января, но коль день притворяется рабочим, отдадим должок последней неделе старого года.
На прошедшей неделе чистое привлечение 3-месячных депосертификатов составило 6.605 млрд. грн. (неделей ранее погашение 1.570 млрд. грн.).
Итогом двухнедельного цикла стало увеличение общего объема. Инструмент еще работает, хоть уже и не столь эффективен, как в начале.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 33.666 млрд. грн. (неделей ранее 36.624 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 40.271 млрд. грн, (неделей ранее 35.054 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1530.501 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 653.137 млрд. грн. (неделей ранее 602.46 млрд. грн.)
Именно с этой суммой вошли в новый год. Дальше, по идее, ликвидность должна понемногу припасть.
Расходы казначейства превысили доходы на 103.008 млрд. грн. (неделей ранее 76.313 млрд. грн.)
Есть предложение запретить занимать должности, связанные с бюджетами, людям с высшим образованием. Чтобы не было привычки откладывать все на последнюю ночь перед сессией
Но есть тут и пара положительных моментов. В эти расходы вошла заблаговременная выплата боевых премий, т.е. в январе нас ждет сокращение расходов. Также радует, что в последние 2 дня бюджет был при доходах.
За неделю было обналичено 13.456 млрд. грн. (неделей ранее 14.295 млрд. грн.)
Все еще очень много, но есть небольшое снижение.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,87;
Продал – 892.67.
По сравнению с предыдущей неделей, несмотря на видимость нарастания паники и потоки бюджетной гривны, объем немного уменьшился. Думаю, что это стоит записать в заслуги ТОМной сессии понедельника.
Хорошо, что суета окончания года закончена. Переходим к неразберихе начала года
Додано: Пон 01 січ, 2024 15:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Звтра будуть хороші курси онлайн, пильнуйте хто вийшов по 39+)
Додано: Пон 01 січ, 2024 15:06
Додано: Пон 01 січ, 2024 15:08
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