Додано: Пон 01 січ, 2024 14:54

С НОВЫМ ГОДОМ!Очень непривычно интересоваться финансами 1 января, но коль день притворяется рабочим, отдадим должок последней неделе старого года.На прошедшей неделе чистое привлечение 3-месячных депосертификатов составиломлрд. грн. (неделей ранее погашение 1.570 млрд. грн.).Итогом двухнедельного цикла стало увеличение общего объема. Инструмент еще работает, хоть уже и не столь эффективен, как в начале.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 36.624 млрд. грн.)Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 35.054 млрд. грн)Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 602.46 млрд. грн.)Именно с этой суммой вошли в новый год. Дальше, по идее, ликвидность должна понемногу припасть.Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 76.313 млрд. грн.)Есть предложение запретить занимать должности, связанные с бюджетами, людям с высшим образованием. Чтобы не было привычки откладывать все на последнюю ночь перед сессиейНо есть тут и пара положительных моментов. В эти расходы вошла заблаговременная выплата боевых премий, т.е. в январе нас ждет сокращение расходов. Также радует, что в последние 2 дня бюджет был при доходах.За неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее 14.295 млрд. грн.)Все еще очень много, но есть небольшое снижение.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 0,87;Продал – 892.67.По сравнению с предыдущей неделей, несмотря на видимость нарастания паники и потоки бюджетной гривны, объем немного уменьшился. Думаю, что это стоит записать в заслуги ТОМной сессии понедельника.Хорошо, что суета окончания года закончена. Переходим к неразберихе начала года