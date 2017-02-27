RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11087110881108911090
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 15:38

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:де ви всі були ще тиждень тому назад?
всі ми мудрі постфактум

А Ви де були?

тобто класика - була купа прогнозів.
але коли сталася реальна різка зміна курсу - всі проґавили 8)


справа в тому що "Це вже було" і не один раз
зі свіжого з 1400 25 листопада до 0700 ранку наступного дня 26 листопада 2018р

Я звертаюся до народних депутатів завтра прибути на надзвичайне засідання Верховної Ради для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проекту рішення і відповідального прийняття необхідного рішення для забезпечення оборони держави", - заявив він.

У ході засідання секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту ввести воєнний стан строком на 60 діб.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/26/7199271/

росія атакувала наш буксир і судно в Керченський протоці

курс почав зростати з 28,30 до 28,90 у вечері 29,10/20 після 2ї ночі, а вже після 10 ранку курс стрімко почав повертатись назад, банки до 10.30-11.00 навіть не світили курси обміну (по факту обмін валюти припинився на пару годин)

цього разу курс рванув у суботу і в неділю ріст закінчився-банки не працювали, тому важко було повірити що ріст справжній, то більшість не повелась (хто зна, може після 4січня буде навіть кращій для тих, хто продає валюту)
prodigy
 
Повідомлень: 10448
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3213 раз.
Подякували: 3254 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 15:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Новий рік, коли банки фактично не працюватимуть три дні - це саме такий час.


ні фіга, оптовики прислали в бот повідомлення, що почнуть працювати з 3 січня, до речі банки з 2січня
prodigy
 
Повідомлень: 10448
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3213 раз.
Подякували: 3254 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

prodigy написав:
  Realist написав:Новий рік, коли банки фактично не працюватимуть три дні - це саме такий час.


ні фіга, оптовики прислали в бот повідомлення, що почнуть працювати з 3 січня, до речі банки з 2січня

Банки сьогодні працюють.
Zochan
 
Повідомлень: 944
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Zochan написав:
prodigy написав:
  Realist написав:Новий рік, коли банки фактично не працюватимуть три дні - це саме такий час.


ні фіга, оптовики прислали в бот повідомлення, що почнуть працювати з 3 січня, до речі банки з 2січня

Банки сьогодні працюють.
Сьогодні без клієнтів повинні працювати
kolyuchy
 
Повідомлень: 480
З нами з: 17.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:35

Міжбанк працює! Поточний усереднений курс 37,945, об'єм угод - біля 80 млн$
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 27.04.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kolyuchy написав:без клієнтів


ні, сьодні вранці отримав депо в Кредітвесті. Всі банки працюють
daap
 
Повідомлень: 184
З нами з: 08.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:42

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............01.01.2024..........02.01.2024
дата розрахунку..............29.12.2023...........01.01.2024
Євро.................................41,9960................42,0059
Долар США......................38,0020................38,0144...+0.03%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.01.2024...........................38,0428

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1050 (на прошлой сессии 1.1051)

ТОМная сессия 1 января изначально не сулила высоких оборотов. Необходимость с бодуна подбивать балансы валютной активности обычно не способствует. Однако совсем уж мертвым рынок не был, к середине сессии какое-то шевеление появилось. Этого хватило для определения справочного и официального курсов, хотя я, грешным делом, предполагал перенос действующего официального курса на завтра, как это не раз бывало ранее при подобных обстоятельствах.
Котировки изначально смотрели вниз. Небольшое, на 4 копейки, превышение справочного курса над действующим официальным - следствие хулиганства Рыжика в пятницу вечером, которое было быстро отыграно.
Официальный курс оказался ниже справочного почти на 3 копейки.
Рост курса за сессию составил 1.24 копейки.

Достаточно неожиданной оказалась весть с полей о том, что НБУ стоит с продажей. Это похоже на предохранитель от скачков на тонком рынке.

Представление о ходе торгов удалось составить только очень поверхностное, поскольку ни один доступный график не соответствует полученным средневзвешенным значениям. На тонком рынке такое бывает часто.

Индекс доллара DXY в 15-00 101.38 (на прошлой сессии 101.32)
Это состояние на вечер пятницы. Весь мир выходной - курсы не двигаются.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7314
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6287 раз.
Подякували: 20715 раз.
 
Профіль
122
70
33
2
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:45

  prodigy написав:
  Realist написав:Новий рік, коли банки фактично не працюватимуть три дні - це саме такий час.

ні фіга, оптовики прислали в бот повідомлення, що почнуть працювати з 3 січня, до речі банки з 2січня
мелкие опты с окном на бойких местах - работают и сегодня. Половина банков - тоже работают (или делают вид)
flysoulfly
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:49

  prodigy написав:
  Realist написав:Новий рік, коли банки фактично не працюватимуть три дні - це саме такий час.


ні фіга, оптовики прислали в бот повідомлення, що почнуть працювати з 3 січня, до речі банки з 2січня

Мова йшла про 30-01.
Мені банки присилали повідомлення, що перекази по IBANу працювати не будуть.

Сьогодні хтось працює - хтось ні. Завтра працюють всі.
Думаю, ваші оптовики теж передумають.
Realist
 
Повідомлень: 1676
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2832 раз.
Подякували: 2082 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:58

  Realist написав:присилали повідомлення, що перекази по IBANу працювати не будуть.
працюють
flysoulfly
 
Повідомлень: 3998
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11087110881108911090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3347, 3348, 3349
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33489 36646290
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2023 23:38
Dr_English
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23090876
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13126191
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4788)
01.01.2024 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.