Додано: Пон 01 січ, 2024 16:42

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...............01.01.2024..........02.01.2024

дата розрахунку..............29.12.2023...........01.01.2024

Євро.................................41,9960................42,0059

Долар США......................38,0020................38,0144...+0.03%



Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

01.01.2024...........................38,0428



Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1050 (на прошлой сессии 1.1051)



ТОМная сессия 1 января изначально не сулила высоких оборотов. Необходимость с бодуна подбивать балансы валютной активности обычно не способствует. Однако совсем уж мертвым рынок не был, к середине сессии какое-то шевеление появилось. Этого хватило для определения справочного и официального курсов, хотя я, грешным делом, предполагал перенос действующего официального курса на завтра, как это не раз бывало ранее при подобных обстоятельствах.

Котировки изначально смотрели вниз. Небольшое, на 4 копейки, превышение справочного курса над действующим официальным - следствие хулиганства Рыжика в пятницу вечером, которое было быстро отыграно.

Официальный курс оказался ниже справочного почти на 3 копейки.

Рост курса за сессию составил 1.24 копейки.



Достаточно неожиданной оказалась весть с полей о том, что НБУ стоит с продажей. Это похоже на предохранитель от скачков на тонком рынке.



Представление о ходе торгов удалось составить только очень поверхностное, поскольку ни один доступный график не соответствует полученным средневзвешенным значениям. На тонком рынке такое бывает часто.



Индекс доллара DXY в 15-00 101.38 (на прошлой сессии 101.32)

Это состояние на вечер пятницы. Весь мир выходной - курсы не двигаются.