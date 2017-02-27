Yuri_61 написав:де ви всі були ще тиждень тому назад? всі ми мудрі постфактум
А Ви де були?
тобто класика - була купа прогнозів. але коли сталася реальна різка зміна курсу - всі проґавили
справа в тому що "Це вже було" і не один раз зі свіжого з 1400 25 листопада до 0700 ранку наступного дня 26 листопада 2018р
Я звертаюся до народних депутатів завтра прибути на надзвичайне засідання Верховної Ради для того, щоб ми провели в закритому режимі обговорення проекту рішення і відповідального прийняття необхідного рішення для забезпечення оборони держави", - заявив він.
У ході засідання секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту ввести воєнний стан строком на 60 діб.
росія атакувала наш буксир і судно в Керченський протоці
курс почав зростати з 28,30 до 28,90 у вечері 29,10/20 після 2ї ночі, а вже після 10 ранку курс стрімко почав повертатись назад, банки до 10.30-11.00 навіть не світили курси обміну (по факту обмін валюти припинився на пару годин)
цього разу курс рванув у суботу і в неділю ріст закінчився-банки не працювали, тому важко було повірити що ріст справжній, то більшість не повелась (хто зна, може після 4січня буде навіть кращій для тих, хто продає валюту)
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............01.01.2024..........02.01.2024 дата розрахунку..............29.12.2023...........01.01.2024 Євро.................................41,9960................42,0059 Долар США......................38,0020................38,0144...+0.03%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 01.01.2024...........................38,0428
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.1050 (на прошлой сессии 1.1051)
ТОМная сессия 1 января изначально не сулила высоких оборотов. Необходимость с бодуна подбивать балансы валютной активности обычно не способствует. Однако совсем уж мертвым рынок не был, к середине сессии какое-то шевеление появилось. Этого хватило для определения справочного и официального курсов, хотя я, грешным делом, предполагал перенос действующего официального курса на завтра, как это не раз бывало ранее при подобных обстоятельствах. Котировки изначально смотрели вниз. Небольшое, на 4 копейки, превышение справочного курса над действующим официальным - следствие хулиганства Рыжика в пятницу вечером, которое было быстро отыграно. Официальный курс оказался ниже справочного почти на 3 копейки. Рост курса за сессию составил 1.24 копейки.
Достаточно неожиданной оказалась весть с полей о том, что НБУ стоит с продажей. Это похоже на предохранитель от скачков на тонком рынке.
Представление о ходе торгов удалось составить только очень поверхностное, поскольку ни один доступный график не соответствует полученным средневзвешенным значениям. На тонком рынке такое бывает часто.
Индекс доллара DXY в 15-00 101.38 (на прошлой сессии 101.32) Это состояние на вечер пятницы. Весь мир выходной - курсы не двигаются.