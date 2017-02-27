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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 січ, 2024 00:35
Yuri_61 написав:
Розумію Ваш сарказм, але ось мій прогноз на 2024 рік.
Не хочу виступати в ролі капітана очевидність, але:
1) НБУ знизить курс долара до чисто тепер символічної дати президентських виборів в Україні до 37.
2) В 2024 році Україні допомога від західних країн буде у повному обсязі, хоча й деяким запізненням.
3) ближче до 2025 НР курс долара НБУ на цей раз не підвищить а опустить до 35.
Серйозні люди завжди утримуються від якихось прогнозів та точних датувань майбутніх подій.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 00:42
Yuri_61
Вибори будуть? Що буде на цей час з Авдіївкою?
Дуже оптимістично, я вважаю.
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