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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11088110891109011091
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:35

  Yuri_61 написав:Розумію Ваш сарказм, але ось мій прогноз на 2024 рік.
Не хочу виступати в ролі капітана очевидність, але:
1) НБУ знизить курс долара до чисто тепер символічної дати президентських виборів в Україні до 37.
2) В 2024 році Україні допомога від західних країн буде у повному обсязі, хоча й деяким запізненням.
3) ближче до 2025 НР курс долара НБУ на цей раз не підвищить а опустить до 35.

Серйозні люди завжди утримуються від якихось прогнозів та точних датувань майбутніх подій.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:42

Yuri_61
Вибори будуть? Що буде на цей час з Авдіївкою?

Дуже оптимістично, я вважаю.
Andrey2512
 
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