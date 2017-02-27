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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11088110891109011091
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:35

  Yuri_61 написав:Розумію Ваш сарказм, але ось мій прогноз на 2024 рік.
Не хочу виступати в ролі капітана очевидність, але:
1) НБУ знизить курс долара до чисто тепер символічної дати президентських виборів в Україні до 37.
2) В 2024 році Україні допомога від західних країн буде у повному обсязі, хоча й деяким запізненням.
3) ближче до 2025 НР курс долара НБУ на цей раз не підвищить а опустить до 35.

Серйозні люди завжди утримуються від якихось прогнозів та точних датувань майбутніх подій.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 00:42

Yuri_61
Вибори будуть? Що буде на цей час з Авдіївкою?

Дуже оптимістично, я вважаю.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:37

Судя по информации с сайта НБУ он продал вчера на межбанке около 150 млн долларов! 🤯🤯🤯
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:43

То гонорар Санті за подарунки.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго ранку !
Здоров,я і Гарного дня .
38.40-39.60
42.20-43.70
Бережіть себе .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:55

  asti написав:Судя по информации с сайта НБУ он продал вчера на межбанке около 150 млн долларов! 🤯🤯🤯

Поділіться будь ласка посиланням, де можна це дивитись, буду дуже вдячний.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:57

  asti написав:Судя по информации с сайта НБУ он продал вчера на межбанке около 150 млн долларов! 🤯🤯🤯

То результат за попередній робочий день.
Вчора об'єм торгів всього був на рівні 80 лямів.
Готівка стабілізується і трохи заспокоїлась, але котирування досить високі, Київ працює 38.70 на 39.20.
somilitark
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  #<1 ... 11088110891109011091
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