Додано: Вів 02 січ, 2024 16:37

asti написав: Судя по информации с сайта НБУ он продал вчера на межбанке около 150 млн долларов! Судя по информации с сайта НБУ он продал вчера на межбанке около 150 млн долларов!

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................02.01.2024...........03.01.2024дата розрахунку................01.01.2024............02.01.2024Євро...................................42,0059.................41,7209Долар США........................38,0144....................+0.18%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0002.01.2024............................38,0576Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(на прошлой сессии 1.1050) -0.86%Первая настоящая сессия года открылась выше вчерашней пародии. Примерно до 12 котировки неспешно опускались, а потом произошел всплеск спроса, котировки выросли на пару копеек выше открытия, после чего наступила стабильность. Регулятор, как всегда, присутствует на рынке с одному ему известной тактикой. Обороты приличные, хоть и не запредельные. Чувствуется, что предновогодняя гривна еще давит на рынок.Справочный курс получился на 4 с лишним копейки выше действующего официального.Официальный курс добавил еще чуть меньше трех.Прирост официального курса за сессию составил 6.95 копейки.Индекс доллара DXY в 15-00(на прошлой сессии 101.38)Сегодня около 11, с открытием европейской сессии, доллар весьма мощно пошел в рост.Сегодня, пожалуй, можно говорить, что это падение евро............................................................Размещение облигаций сегодня не проводилось............................................................Вы немного рано туда посмотрели. Свежую статистику НБУ публикует в середине дня. Надо смотреть, чтобы дата была сегодняшней.Состояние ликвидности указывается на утро текущего дня, а все движения, повлиявшие на ее изменение - это события предыдущего дня.ЗЫ Сегодня в интересующей нас графе 0, но это не значит, что интервенций не было. Вчера торги проходили в режиме tom - расчеты по сделкам должны произойти сегодня. В анализе ликвидности данные за 2 дня появятся завтра одной суммой.