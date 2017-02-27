Опечатка 38.70 каса.GALeon написав:Де?flysoulfly написав:Приват уже снизил продажу до 37,70
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Опечатка 38.70 каса.
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:37
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.01.2024...........03.01.2024
дата розрахунку................01.01.2024............02.01.2024
Євро...................................42,0059.................41,7209
Долар США........................38,0144.................38,0839...+0.18%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.01.2024............................38,0576
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0955 (на прошлой сессии 1.1050) -0.86%
Первая настоящая сессия года открылась выше вчерашней пародии. Примерно до 12 котировки неспешно опускались, а потом произошел всплеск спроса, котировки выросли на пару копеек выше открытия, после чего наступила стабильность. Регулятор, как всегда, присутствует на рынке с одному ему известной тактикой. Обороты приличные, хоть и не запредельные. Чувствуется, что предновогодняя гривна еще давит на рынок.
Справочный курс получился на 4 с лишним копейки выше действующего официального.
Официальный курс добавил еще чуть меньше трех.
Прирост официального курса за сессию составил 6.95 копейки.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.11 (на прошлой сессии 101.38)
Сегодня около 11, с открытием европейской сессии, доллар весьма мощно пошел в рост.
Сегодня, пожалуй, можно говорить, что это падение евро.
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Размещение облигаций сегодня не проводилось.
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Вы немного рано туда посмотрели. Свежую статистику НБУ публикует в середине дня. Надо смотреть, чтобы дата была сегодняшней.
Состояние ликвидности указывается на утро текущего дня, а все движения, повлиявшие на ее изменение - это события предыдущего дня.
ЗЫ Сегодня в интересующей нас графе 0, но это не значит, что интервенций не было. Вчера торги проходили в режиме tom - расчеты по сделкам должны произойти сегодня. В анализе ликвидности данные за 2 дня появятся завтра одной суммой.
Додано: Сер 03 січ, 2024 13:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 03 січ, 2024 13:42
карусел, карусел, хто успел, тот присел, прихади на мой карусел
Додано: Сер 03 січ, 2024 14:03
Цікаво все ж як вираховується той об'єм? Багато хто купує з метою як найшвидшого продажу з отриманням прибутку,інші менші суми кожного місяця відкладають. Тому перші за умовні 50000 грн купили і продали 39000 уо і так само продали . В кінці місяця на руках або 50000 грн або 1300 уо , статистика 39000 або 1300 має різницю? Я вчора намагався вистояти чергу на касі, потрібно було паперова квітанція. Переді мною всі хто в черзі - купляли або знімали з рахунку валюту. Тому цифра 2 ярда може бути і всього 200млн уо, залежить як вираховувати
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:24
Яка різниця для чого людина купила - собі чи на продаж?
Вона ж той долар не в банк продає, а в обмінку!
Тому все правильно НБУ рахує))
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:33
А як НБУ рахує оберти чорного налу обменок?
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Кстати - да
Официальные цифры идут от банков, а не обменок и частных валютчиков
Зелень купленная под "карусель" уходит им дороже, чем куплена в банке, на копеечки те народ как то и живёт
Кто то ж у них, валютчиков, эти доллары ещё дороже покупает, и не затем же, чтоб сразу, или через месяц там, с убытком сдать их обратно в банк? Кто эти люди? Ворующие как не в себе чиновники? Серый импорт?
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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