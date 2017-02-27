Додано: Сер 03 січ, 2024 17:15

centurionus написав: Згідно з "легендою гілки" це завжди були нахабні бариги з ринків, які наприкінці грудня спритно розпродавали пересічним вовняні шкарпетки, спідню білизну на хутрі, ялинкові прикраси і зухвало виводили з рівноваги валютний ринок [гривневим еквівалентом кількох мільярдів доларів]. Згідно з "легендою гілки" це завжди були нахабні бариги з ринків, які наприкінці грудня спритно розпродавали пересічним вовняні шкарпетки, спідню білизну на хутрі, ялинкові прикраси і зухвало виводили з рівноваги валютний ринок [гривневим еквівалентом кількох мільярдів доларів].

Але вже в другій половині січня курс стрімко відкочувався назад, бо всі ті хулігани ненажери валютні починали нести назад валюту в банки і обмінні пункти, бо святкової виручки вже немає, а вірніше скоріш за все взагалі толком ніякої виручки немає, а їсти треба, тому майже кожен рік ця різдвяна валютна казочка повторювалась...Особливо спостережливі здавали валюту на новий рік і несли гривню на піврічний депозит, казкові були часи, здаєш 1000 доларів по 28.5, кладеш на депо, маєш 5-6% чистими за півроку по грндепо, а літом спокійно купуєш собі долари по 26-26.30 і прибуток в валюті сягає 30% річних в валюті!Зараз звичайно ніхто не гарантує, що такий маневр прокатить в цьому році, але хто його зна, може і повториться "сезонність"...По курсу, НБУ рішуче налаштований тримати курс на позначці 38 з хвостиком, вангую скоро готівка заспокоється і всі будуть варитись на однаковому рівні, 38 з копійками)))