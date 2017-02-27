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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:51
барабашов написав:
Кстати - да
Официальные цифры идут от банков, а не обменок и частных валютчиков
Зелень купленная под "карусель" уходит им дороже, чем куплена в банке, на копеечки те народ как то и живёт
Кто то ж у них, валютчиков, эти доллары ещё дороже покупает, и не затем же, чтоб сразу, или через месяц там, с убытком сдать их обратно в банк? Кто эти люди? Ворующие как не в себе чиновники? Серый импорт?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:02
asti написав: stryzhko написав:
Українці купили рекордний за понад 11 років обсяг валюти
Українці в грудні 2023 року продали банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,57 млрд і купили на $2,596 млрд.
Це рекордний за 11 років обсяг купівлі валюти населенням.
Більше було в листопаді 2012 року – тоді чиста купівля становила $1,523 млрд.
Загалом із початку 2023 року українці продали $18,2 млрд і купили $23 млрд. Чиста купівля валюти склала $4,79 млрд.
Цікаво все ж як вираховується той об'єм? Багато хто купує з метою як найшвидшого продажу з отриманням прибутку,інші менші суми кожного місяця відкладають. Тому перші за умовні 50000 грн купили і продали 39000 уо і так само продали . В кінці місяця на руках або 50000 грн або 1300 уо , статистика 39000 або 1300 має різницю? Я вчора намагався вистояти чергу на касі, потрібно було паперова квітанція. Переді мною всі хто в черзі - купляли або знімали з рахунку валюту. Тому цифра 2 ярда може бути і всього 200млн уо, залежить як вираховувати
Яка різниця для чого людина купила - собі чи на продаж?
Вона ж той долар не в банк продає, а в обмінку!
Тому все правильно НБУ рахує))[/quote] так все вірно ,ви купили фізично на касі 39000 по 1300 умовно в кожному банку, тільки для купівлі такої суми вам знадобиться лише 50000 грн. Тому питання як рахувати? Загальна кількість гривні у однієї особи не збільшується,де вся готівка яку купили обліковують - банк чи чр?!
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:46
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................03.01.2024..........04.01.2024
дата розрахунку................02.01.2024...........03.01.2024
Євро...................................41,7209................41,6073
Долар США........................38,0839................38,1159...+0.08%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.01.2024.......................38,1623
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0916 (на прошлой сессии 1.0955) -0.26%
Кроме все еще непереваренного избытка гривны, на рынке достаточно сильно ощущается состояние легкой паники после интенсивного предновогоднего роста.
Опять открылись много выше вчерашнего закрытия. Регулятор стал продавливать обратно, и примерно к полудню были достигнуты уровни, близкие к вчерашнему закрытию.
Из-за столь высокого старта справочный курс оказался на 8 копеек выше действующего официального.
Официальный курс 5 копеек отыграл.
Рост курса за сессию составил 3.2 копейки.
Обороты и вчера, и сегодня весьма высокие. Интервенции требуются внушительного объема.
Характер торгов мне не вполне понятен. Очень высокое открытие похоже на проявление паники, но это выглядит слишком иррационально, когда известно о постоянном присутствии на рынке регулятора, который не дает расти слишком быстро. Зачем со старта пытаться купить с прибавкой к цене, соответствующей пределу дневного роста, я не понимаю. Игру на повышение подозревать тоже трудно - вряд ли найдется крупный игрок, которому нужно продавать больше чем покупать.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.50 (на прошлой сессии 102.11)
Доллар еще немного подрос. Опять утром.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 17:01
Vadim_ написав: барабашов написав:
Кстати - да
Официальные цифры идут от банков, а не обменок и частных валютчиков
Зелень купленная под "карусель" уходит им дороже, чем куплена в банке, на копеечки те народ как то и живёт
Кто то ж у них, валютчиков, эти доллары ещё дороже покупает, и не затем же, чтоб сразу, или через месяц там, с убытком сдать их обратно в банк? Кто эти люди? Ворующие как не в себе чиновники? Серый импорт?
Та вы шо?,
это проделки пенсов с бомжами и кассиров АТБ
Згідно з "легендою гілки" це завжди були нахабні бариги з ринків, які наприкінці грудня спритно розпродавали пересічним вовняні шкарпетки, спідню білизну на хутрі, ялинкові прикраси і зухвало виводили з рівноваги валютний ринок [гривневим еквівалентом кількох мільярдів доларів].
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Додано: Сер 03 січ, 2024 17:15
centurionus написав:
Згідно з "легендою гілки" це завжди були нахабні бариги з ринків, які наприкінці грудня спритно розпродавали пересічним вовняні шкарпетки, спідню білизну на хутрі, ялинкові прикраси і зухвало виводили з рівноваги валютний ринок [гривневим еквівалентом кількох мільярдів доларів].
Але вже в другій половині січня курс стрімко відкочувався назад, бо всі ті хулігани ненажери валютні починали нести назад валюту в банки і обмінні пункти, бо святкової виручки вже немає, а вірніше скоріш за все взагалі толком ніякої виручки немає, а їсти треба, тому майже кожен рік ця різдвяна валютна казочка повторювалась...
Особливо спостережливі здавали валюту на новий рік і несли гривню на піврічний депозит, казкові були часи, здаєш 1000 доларів по 28.5, кладеш на депо, маєш 5-6% чистими за півроку по грндепо, а літом спокійно купуєш собі долари по 26-26.30 і прибуток в валюті сягає 30% річних в валюті!
Зараз звичайно ніхто не гарантує, що такий маневр прокатить в цьому році, але хто його зна, може і повториться "сезонність"...
По курсу, НБУ рішуче налаштований тримати курс на позначці 38 з хвостиком, вангую скоро готівка заспокоється і всі будуть варитись на однаковому рівні, 38 з копійками)))
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Додано: Сер 03 січ, 2024 17:20
centurionus написав:
Згідно з "легендою гілки" це завжди були нахабні бариги з ринків, які наприкінці грудня спритно розпродавали пересічним вовняні шкарпетки, спідню білизну на хутрі, ялинкові прикраси
Vadim_ написав: барабашов написав:
Кстати - да
Официальные цифры идут от банков, а не обменок и частных валютчиков
Зелень купленная под "карусель" уходит им дороже, чем куплена в банке, на копеечки те народ как то и живёт
Кто то ж у них, валютчиков, эти доллары ещё дороже покупает, и не затем же, чтоб сразу, или через месяц там, с убытком сдать их обратно в банк? Кто эти люди? Ворующие как не в себе чиновники? Серый импорт?
Та вы шо?,
это проделки пенсов с бомжами и кассиров АТБ
і зухвало виводили з рівноваги валютний ринок [гривневим еквівалентом кількох мільярдів доларів].
Именно
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Додано: Сер 03 січ, 2024 17:24
Vadim_ написав: барабашов написав:
Кстати - да
Официальные цифры идут от банков, а не обменок и частных валютчиков
Зелень купленная под "карусель" уходит им дороже, чем куплена в банке, на копеечки те народ как то и живёт
Кто то ж у них, валютчиков, эти доллары ещё дороже покупает, и не затем же, чтоб сразу, или через месяц там, с убытком сдать их обратно в банк? Кто эти люди? Ворующие как не в себе чиновники? Серый импорт?
Та вы шо?,
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:01
Vadim_ написав: asti написав:
sens написав:
Цікаво все ж як вираховується той об'єм? Багато хто купує з метою як найшвидшого продажу з отриманням прибутку,інші менші суми кожного місяця відкладають. Тому перші за умовні 50000 грн купили і продали 39000 уо і так само продали . В кінці місяця на руках або 50000 грн або 1300 уо , статистика 39000 або 1300 має різницю? Я вчора намагався вистояти чергу на касі, потрібно було паперова квітанція. Переді мною всі хто в черзі - купляли або знімали з рахунку валюту. Тому цифра 2 ярда може бути і всього 200млн уо, залежить як вираховувати
Яка різниця для чого людина купила - собі чи на продаж?
Вона ж той долар не в банк продає, а в обмінку
!
Тому все правильно НБУ рахує))
А як НБУ рахує оберти чорного налу обменок?
Ніяк.
У статті ж чорним по білому зазначено: українці купили В БАНКАХ 2,5 мільярди доларів, а продали БАНКАМ півтора.
За грудень. Де там чорний нал?!
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:05
asti написав: Vadim_ написав: asti написав:
Яка різниця для чого людина купила - собі чи на продаж?
Вона ж той долар не в банк продає, а в обмінку
!
Тому все правильно НБУ рахує))
А як НБУ рахує оберти чорного налу обменок?
Ніяк.
У статті ж чорним по білому зазначено: українці купили В БАНКАХ 2,5 мільярди доларів, а продали БАНКАМ півтора.
За грудень. Де там чорний нал?!
І до чого тоді така "статистика" навпростець?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 18:21
Vadim_ написав:
така "статистика" навпростець?
типа НБУ продав 2,5 млрд
клієнти продали на касі банкам 1,5 млрд
1 млрд залишився у матрацах,переплив у ЧР,ваш варіант.
Ключове скільки продали , а кому де і як неважливо - так само як питають який курс у ОКСІБАНК на Хрещатику - на стелі 38,15 , на місці 38,60 та додатково відсоток 1,2 ,а було раніше 0,5% - для таблиці це неважливо , для пересічних хто дивиться лише третій стовбець полетів зранку купляти майже задешево
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