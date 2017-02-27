Додано: Сер 03 січ, 2024 18:52

Vadim_ написав: sens написав: Vadim_ написав: така "статистика" навпростець? така "статистика" навпростець?



типа НБУ продав 2,5 млрд

клієнти продали на касі банкам 1,5 млрд

1 млрд залишився у матрацах,переплив у ЧР,ваш варіант.

Ключове скільки продали , а кому де і як неважливо - так само як питають який курс у ОКСІБАНК на Хрещатику - на стелі 38,15 , на місці 38,60 та додатково відсоток 1,2 ,а було раніше 0,5% - для таблиці це неважливо , для пересічних хто дивиться лише третій стовбець полетів зранку купляти майже задешево типа НБУ продав 2,5 млрдклієнти продали на касі банкам 1,5 млрд1 млрд залишився у матрацах,переплив у ЧР,ваш варіант.Ключове скільки продали , а кому де і як неважливо - так само як питають який курс у ОКСІБАНК на Хрещатику - на стелі 38,15 , на місці 38,60 та додатково відсоток 1,2 ,а було раніше 0,5% - для таблиці це неважливо , для пересічних хто дивиться лише третій стовбець полетів зранку купляти майже задешево

Як рахують по чорному зашедший бакс, по черному проданный и по черному выведенный ,

или оптобменки сдают ежемесячній отчет по таким операциям в НБУ? Як рахують по чорному зашедший бакс, по черному проданный и по черному выведенный ,или оптобменки сдают ежемесячній отчет по таким операциям в НБУ?

Ви знову хильнули зайвого?А навіщо знати, що там зайшло і вийшло " по чорному?"Чи обмінка може взяти інкасаторський бус і поїхати ним наприклад в Польщу обміняти гривні на євро? Може обмінка якось впливати на ринок самостійно, чи вона понесеться завтра в банк міняти на те що треба по своїм каналам, які все одно приведуть до НБУ?Все одно тільки НБУ може погасити гривню валютою, тому всі ці пусті балачки нічого не варті, тільки статистика НБУ це остання правда, якщо є надлишок валюти, то тільки НБУ може надрукувати гривню і викупити валюту( чи ви зможете надрукувати необхідну кількисть валюти, чи хтось інший?), якщо є потреба в валюті, то тільки НБУ потрібна гривня і він може запропонувати валюту на обмін. Якщо валюти мало, то відбувається девальвація, яку як може гальмує НБУ, знову таки, тільки він здатній цей процес котролювати і спрямовувати в потрібну течию, а не ФРС чи ЄЦБ, чи якісь чорні ділки.Так що проспіться і не несіть пургу, бо це навіть не смішно.