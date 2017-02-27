|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:38
sens написав: Vadim_ написав:
така "статистика" навпростець?
типа НБУ продав 2,5 млрд
клієнти продали на касі банкам 1,5 млрд
1 млрд залишився у матрацах,переплив у ЧР,ваш варіант.
Ключове скільки продали , а кому де і як неважливо - так само як питають який курс у ОКСІБАНК на Хрещатику - на стелі 38,15 , на місці 38,60 та додатково відсоток 1,2 ,а було раніше 0,5% - для таблиці це неважливо , для пересічних хто дивиться лише третій стовбець полетів зранку купляти майже задешево
Як рахують по чорному зашедший бакс, по черному проданный и по черному выведенный ,
или оптобменки сдают ежемесячній отчет по таким операциям в НБУ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:45
Сибарит
Сегодня перед ТОМом, многие банки подняли курс наличного в кассах (как чего то испугались).
При этом днем - диллеры уверенно опускали курс в кассах, как будто были уверены в развороте. А стартовали в кассах тоже высоко.
-
Acceptus
-
-
- Повідомлень: 1456
- З нами з: 25.05.11
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:50
Acceptus написав:Сибарит
Сегодня перед ТОМом, многие банки подняли курс наличного в кассах (как чего то испугались).
При этом днем - диллеры уверенно опускали курс в кассах, как будто были уверены в развороте. А стартовали в кассах тоже высоко.
Сибарит не подскажет шо будет завтра , он просто констатирует сегодня вчерашнее.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 18:52
Vadim_ написав: sens написав: Vadim_ написав:
така "статистика" навпростець?
типа НБУ продав 2,5 млрд
клієнти продали на касі банкам 1,5 млрд
1 млрд залишився у матрацах,переплив у ЧР,ваш варіант.
Ключове скільки продали , а кому де і як неважливо - так само як питають який курс у ОКСІБАНК на Хрещатику - на стелі 38,15 , на місці 38,60 та додатково відсоток 1,2 ,а було раніше 0,5% - для таблиці це неважливо , для пересічних хто дивиться лише третій стовбець полетів зранку купляти майже задешево
Як рахують по чорному зашедший бакс, по черному проданный и по черному выведенный ,
или оптобменки сдают ежемесячній отчет по таким операциям в НБУ?
Ви знову хильнули зайвого?
А навіщо знати, що там зайшло і вийшло " по чорному?"
Чи обмінка може взяти інкасаторський бус і поїхати ним наприклад в Польщу обміняти гривні на євро? Може обмінка якось впливати на ринок самостійно, чи вона понесеться завтра в банк міняти на те що треба по своїм каналам, які все одно приведуть до НБУ?
Все одно тільки НБУ може погасити гривню валютою, тому всі ці пусті балачки нічого не варті, тільки статистика НБУ це остання правда, якщо є надлишок валюти, то тільки НБУ може надрукувати гривню і викупити валюту( чи ви зможете надрукувати необхідну кількисть валюти, чи хтось інший?), якщо є потреба в валюті, то тільки НБУ потрібна гривня і він може запропонувати валюту на обмін. Якщо валюти мало, то відбувається девальвація, яку як може гальмує НБУ, знову таки, тільки він здатній цей процес котролювати і спрямовувати в потрібну течию, а не ФРС чи ЄЦБ, чи якісь чорні ділки.
Так що проспіться і не несіть пургу, бо це навіть не смішно.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12831
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 3715 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Сер 03 січ, 2024 19:19
somilitark написав:
Ви знову хильнули зайвого?
Vadim_ написав: sens написав:
типа НБУ продав 2,5 млрд
клієнти продали на касі банкам 1,5 млрд
1 млрд залишився у матрацах,переплив у ЧР,ваш варіант.
Ключове скільки продали , а кому де і як неважливо - так само як питають який курс у ОКСІБАНК на Хрещатику - на стелі 38,15 , на місці 38,60 та додатково відсоток 1,2 ,а було раніше 0,5% - для таблиці це неважливо , для пересічних хто дивиться лише третій стовбець полетів зранку купляти майже задешево
Як рахують по чорному зашедший бакс, по черному проданный и по черному выведенный ,
или оптобменки сдают ежемесячній отчет по таким операциям в НБУ?
А навіщо знати, що там зайшло і вийшло " по чорному?"
Чи обмінка може взяти інкасаторський бус і поїхати ним наприклад в Польщу обміняти гривні на євро? Може обмінка якось впливати на ринок самостійно, чи вона понесеться завтра в банк міняти на те що треба по своїм каналам, які все одно приведуть до НБУ?
Все одно тільки НБУ може погасити гривню валютою, тому всі ці пусті балачки нічого не варті, тільки статистика НБУ це остання правда, якщо є надлишок валюти, то тільки НБУ може надрукувати гривню і викупити валюту( чи ви зможете надрукувати необхідну кількисть валюти, чи хтось інший?), якщо є потреба в валюті, то тільки НБУ потрібна гривня і він може запропонувати валюту на обмін. Якщо валюти мало, то відбувається девальвація, яку як може гальмує НБУ, знову таки, тільки він здатній цей процес котролювати і спрямовувати в потрібну течию, а не ФРС чи ЄЦБ, чи якісь чорні ділки.
Так що проспіться і не несіть пургу, бо це навіть не смішно.
Иных аргументов нету?
Ви з ОП? , чому так канкретно відреагували ?, я лише запитав.
А якщо бусіком незаконно завезли/вивезли тонну баксів , хто їх обрахував в НБУ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2024 20:00
Vadim_ написав:
А якщо бусіком незаконно завезли/вивезли тонну баксів , хто їх обрахував в НБУ?
А на що їх міняли?
На ганджубас для Вадіма?
Дійсно, до чого тут НБУ(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12831
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 3715 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Сер 03 січ, 2024 20:05
somilitark написав: Vadim_ написав:
А якщо бусіком незаконно завезли/вивезли тонну баксів , хто їх обрахував в НБУ?
А на що їх міняли?
На ганджубас для Вадіма?
Дійсно, до чого тут НБУ(((
Видаляють , теряется нить беседи
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33494
|36653637
|
Сер 03 січ, 2024 19:10
чик
|
|7978
|23096784
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13131026
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|