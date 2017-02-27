типа НБУ продав 2,5 млрд клієнти продали на касі банкам 1,5 млрд 1 млрд залишився у матрацах,переплив у ЧР,ваш варіант. Ключове скільки продали , а кому де і як неважливо - так само як питають який курс у ОКСІБАНК на Хрещатику - на стелі 38,15 , на місці 38,60 та додатково відсоток 1,2 ,а було раніше 0,5% - для таблиці це неважливо , для пересічних хто дивиться лише третій стовбець полетів зранку купляти майже задешево
Як рахують по чорному зашедший бакс, по черному проданный и по черному выведенный , или оптобменки сдают ежемесячній отчет по таким операциям в НБУ?
Сибарит Сегодня перед ТОМом, многие банки подняли курс наличного в кассах (как чего то испугались). При этом днем - диллеры уверенно опускали курс в кассах, как будто были уверены в развороте. А стартовали в кассах тоже высоко.
Acceptus написав:Сибарит Сегодня перед ТОМом, многие банки подняли курс наличного в кассах (как чего то испугались). При этом днем - диллеры уверенно опускали курс в кассах, как будто были уверены в развороте. А стартовали в кассах тоже высоко.
Сибарит не подскажет шо будет завтра , он просто констатирует сегодня вчерашнее.
типа НБУ продав 2,5 млрд клієнти продали на касі банкам 1,5 млрд 1 млрд залишився у матрацах,переплив у ЧР,ваш варіант. Ключове скільки продали , а кому де і як неважливо - так само як питають який курс у ОКСІБАНК на Хрещатику - на стелі 38,15 , на місці 38,60 та додатково відсоток 1,2 ,а було раніше 0,5% - для таблиці це неважливо , для пересічних хто дивиться лише третій стовбець полетів зранку купляти майже задешево
Як рахують по чорному зашедший бакс, по черному проданный и по черному выведенный , или оптобменки сдают ежемесячній отчет по таким операциям в НБУ?
Ви знову хильнули зайвого? А навіщо знати, що там зайшло і вийшло " по чорному?" Чи обмінка може взяти інкасаторський бус і поїхати ним наприклад в Польщу обміняти гривні на євро? Може обмінка якось впливати на ринок самостійно, чи вона понесеться завтра в банк міняти на те що треба по своїм каналам, які все одно приведуть до НБУ? Все одно тільки НБУ може погасити гривню валютою, тому всі ці пусті балачки нічого не варті, тільки статистика НБУ це остання правда, якщо є надлишок валюти, то тільки НБУ може надрукувати гривню і викупити валюту( чи ви зможете надрукувати необхідну кількисть валюти, чи хтось інший?), якщо є потреба в валюті, то тільки НБУ потрібна гривня і він може запропонувати валюту на обмін. Якщо валюти мало, то відбувається девальвація, яку як може гальмує НБУ, знову таки, тільки він здатній цей процес котролювати і спрямовувати в потрібну течию, а не ФРС чи ЄЦБ, чи якісь чорні ділки. Так що проспіться і не несіть пургу, бо це навіть не смішно.
Цікаве посилання. https://ces.org.ua/tracker-economy-during-the-war/ Автор оновив частину даних. "За 12 місяців 2023 року дефіцит державного бюджету України та потреби в погашенні боргу склали 59,9 млрд дол., тоді як зовнішнє фінансування становило 41,9 млрд дол. Монетарного фінансування не було — нестачу вдалося покрити здебільшого за рахунок випуску ОВДП." Якщо дуже дуже пощастить, в 2024 році отримаємо міжнародної фінансової допомоги близько 31 млрд дол. (-10 млрд дол. до попереднього року). https://www.slovoidilo.ua/2023/11/27/in ... y-2024-rik Тоб-то, випуск ОВДП буде суттєво збільшено. Або запровадять монетарне фінансування (який гарний термін ), показники сприяють.
Сибарит Возможно, к всегдашним скупальщикам дорожающего доллара в этот раз добавилась энная толика надцатой волны эмиграции, продающая что-нибудь ненужное и переводящая активы в СКВ. Нарід потихоньку валит, нравится это кому-то или нет. Соответственно, и откат должен быть эпичным - в этот раз не из-за выси, из-за шири. Паника не у валютчиков, паника у пэрэсичных. Собственно, ху#*о к этому и стремится. НБУ гасит. Налицо единство и борьба противоположностей.
Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати про валютний ринок в першій половині 2024-го року.
Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати про валютний ринок в першій половині 2024-го року.
перепочинок на платі, а там або далі в гори, або в долину