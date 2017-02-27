RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11092110931109411095
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:28

  somilitark написав:Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати пр

Особисто мене цікавить лише ринкова ціна.

*Відправлено з Чату
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 17.11.11
Подякував: 306 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 13:59

  Acceptus написав:Сибарит
Сегодня перед ТОМом


А з якого приводу сьогодні ТОМ?
Grey001
 
Повідомлень: 760
З нами з: 13.11.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:32

  Nazarkino написав:
  somilitark написав:Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати пр

Особисто мене цікавить лише ринкова ціна.

*Відправлено з Чату


ціна залежить від суми, в банках 38,70(Пумб, ОТП)
prodigy
 
Повідомлень: 10481
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3214 раз.
Подякували: 3254 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала)))


курс трохи притормозив, але у нас донизу повільно (30-40коп на місяць),
а до гори по 20-30коп на день

з точки зору економіки -краще мати стабільність (хоч би на 2 місяці), тому не бачу сенсу укріплювати нац. валюту-нехай тримається в новому коридорі 38,80-39,20 але стабільно (в ціну товарів це вже враховано)
prodigy
 
Повідомлень: 10481
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3214 раз.
Подякували: 3254 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:39

  prodigy написав:
  somilitark написав:Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала)))


курс трохи притормозив, але у нас донизу повільно (30-40коп на місяць),
а до гори по 20-30коп на день

з точки зору економіки -краще мати стабільність (хоч би на 2 місяці), тому не бачу сенсу укріплювати нац. валюту-нехай тримається в новому коридорі 38,80-39,20 але стабільно (в ціну товарів це вже враховано)

Поки немає сигналу від НБУ
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15275
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:49


Федеральний державний борг США вперше перевищив позначку в 34 трильйони американських доларів.

За даними Мінфіну США, державний борг США перевищив 34 трильйони доларів у п’ятницю, 29 грудня.

Для порівняння, всього чотири десятиліття тому державний борг країни становив близько 907 мільярдів доларів США.

За останніми даними Бюджетного управління Конгресу, протягом наступних трьох десятиліть державний борг США збільшиться майже вдвічі. Наприкінці 2022 року держборг країни зріс приблизно до 97% валового внутрішнього продукту.

AP зазначає, що, згідно з прогнозами Управління на січень 2020 року, федеральний борг повинен був перевищити позначку в 34 трильйони доларів лише у 2029 фінансовому році. Проте борг країни зростав швидше, ніж очікувалося, через багаторічну пандемію коронавірусу, яка «зупинила» більшу частину економіки США.

Крім цього, уряд США взяв значні позики за тодішнього президента Дональда Трампа та нинішнього президента Джо Байдена, щоб стабілізувати економіку та підтримати її відновлення.

Однак економічне відновлення країни відбувається разом зі сплеском інфляції, що підштовхнуло процентні ставки та зробило обслуговування боргу уряду дорожчим.
https://www.foxbusiness.com/politics/us ... me-history
jump
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11092110931109411095
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3348, 3349, 3350
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33495 36656943
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 00:10
osafly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23099360
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13133230
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.