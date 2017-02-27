somilitark написав:Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати пр
somilitark написав:Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати пр
somilitark написав:Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала)))
курс трохи притормозив, але у нас донизу повільно (30-40коп на місяць), а до гори по 20-30коп на день
з точки зору економіки -краще мати стабільність (хоч би на 2 місяці), тому не бачу сенсу укріплювати нац. валюту-нехай тримається в новому коридорі 38,80-39,20 але стабільно (в ціну товарів це вже враховано)
somilitark написав:Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала)))
курс трохи притормозив, але у нас донизу повільно (30-40коп на місяць), а до гори по 20-30коп на день
з точки зору економіки -краще мати стабільність (хоч би на 2 місяці), тому не бачу сенсу укріплювати нац. валюту-нехай тримається в новому коридорі 38,80-39,20 але стабільно (в ціну товарів це вже враховано)
Федеральний державний борг США вперше перевищив позначку в 34 трильйони американських доларів.
За даними Мінфіну США, державний борг США перевищив 34 трильйони доларів у п’ятницю, 29 грудня.
Для порівняння, всього чотири десятиліття тому державний борг країни становив близько 907 мільярдів доларів США.
За останніми даними Бюджетного управління Конгресу, протягом наступних трьох десятиліть державний борг США збільшиться майже вдвічі. Наприкінці 2022 року держборг країни зріс приблизно до 97% валового внутрішнього продукту.
AP зазначає, що, згідно з прогнозами Управління на січень 2020 року, федеральний борг повинен був перевищити позначку в 34 трильйони доларів лише у 2029 фінансовому році. Проте борг країни зростав швидше, ніж очікувалося, через багаторічну пандемію коронавірусу, яка «зупинила» більшу частину економіки США.
Крім цього, уряд США взяв значні позики за тодішнього президента Дональда Трампа та нинішнього президента Джо Байдена, щоб стабілізувати економіку та підтримати її відновлення.