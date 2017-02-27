somilitark написав:Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати пр
somilitark написав:Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати пр
somilitark написав:Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала)))
курс трохи притормозив, але у нас донизу повільно (30-40коп на місяць), а до гори по 20-30коп на день
з точки зору економіки -краще мати стабільність (хоч би на 2 місяці), тому не бачу сенсу укріплювати нац. валюту-нехай тримається в новому коридорі 38,80-39,20 але стабільно (в ціну товарів це вже враховано)
somilitark написав:Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала)))
курс трохи притормозив, але у нас донизу повільно (30-40коп на місяць), а до гори по 20-30коп на день
з точки зору економіки -краще мати стабільність (хоч би на 2 місяці), тому не бачу сенсу укріплювати нац. валюту-нехай тримається в новому коридорі 38,80-39,20 але стабільно (в ціну товарів це вже враховано)
Федеральний державний борг США вперше перевищив позначку в 34 трильйони американських доларів.
За даними Мінфіну США, державний борг США перевищив 34 трильйони доларів у п’ятницю, 29 грудня.
Для порівняння, всього чотири десятиліття тому державний борг країни становив близько 907 мільярдів доларів США.
За останніми даними Бюджетного управління Конгресу, протягом наступних трьох десятиліть державний борг США збільшиться майже вдвічі. Наприкінці 2022 року держборг країни зріс приблизно до 97% валового внутрішнього продукту.
AP зазначає, що, згідно з прогнозами Управління на січень 2020 року, федеральний борг повинен був перевищити позначку в 34 трильйони доларів лише у 2029 фінансовому році. Проте борг країни зростав швидше, ніж очікувалося, через багаторічну пандемію коронавірусу, яка «зупинила» більшу частину економіки США.
Крім цього, уряд США взяв значні позики за тодішнього президента Дональда Трампа та нинішнього президента Джо Байдена, щоб стабілізувати економіку та підтримати її відновлення.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................04.01.2024...........05.01.2024 дата розрахунку.................03.01.2024............04.01.2024 Євро....................................41,6073.................41,6665 Долар США.........................38,1159.................38,0412...-0.20%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 04.01.2024.....................38,0252
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0953 (на прошлой сессии 1.0916) +0.34%
Паника на МБ улеглась. Сегодня открылись на уровне вчерашнего закрытия. Сразу со старта котировки достаточно быстро ушли вниз, после чего стали незначительно колебаться. Справочный курс получился на 9 копеек ниже действующего официального. Новый официальный курс отыграл у справочного менее 2 копеек. Укрепление гривны за сессию составило 7.47 копейки.
Появилась статистика валютного рынка за вторник, которая показалась мне весьма занимательной. Продавцы после праздника еще не проснулись. Клиентский спрос был значительно выше, но тоже не поражал объемами. Обороты, однако, оказались вполне рабочими, спрос обеспечили банки. Этот спрос со стороны банков не покрывается отрицательным балансом наличного рынка, превышение более, чем в 3 раза. Банки покупали для себя.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.33 (на прошлой сессии 102.50) Достигнув вчера вечером локального максимума, доллар немного откатился. Динамика не впечатляет. .................................................
Навуходоносор написав:Сибарит Возможно, к всегдашним скупальщикам дорожающего доллара в этот раз добавилась энная толика надцатой волны эмиграции, продающая что-нибудь ненужное и переводящая активы в СКВ. Нарід потихоньку валит, нравится это кому-то или нет. Соответственно, и откат должен быть эпичным - в этот раз не из-за выси, из-за шири. Паника не у валютчиков, паника у пэрэсичных. Собственно, ху#*о к этому и стремится. НБУ гасит. Налицо единство и борьба противоположностей.
Версия красивая! Жаль, что закрытые границы и серьезные валютные ограничения играют против нее. Спрос физлиц действительно весьма велик, но вряд ли стоит его объяснять миграцией. Да и объемы юрлиц значительно больше. О панике я писал, применительно к поведению игроков на МБ. "Пэрэсичных" там и близко нет. Там торгуют банки.
Grey001 написав:А з якого приводу сьогодні ТОМ?
Если я правильно понял, речь шла об окончании сессии МБ, после которого сделки можно продолжать заключать, но с расчетами на следующий день.
Сибарит написав:Появилась статистика валютного рынка за вторник, которая показалась мне весьма занимательной. Продавцы после праздника еще не проснулись. Клиентский спрос был значительно выше, но тоже не поражал объемами. Обороты, однако, оказались вполне рабочими, спрос обеспечили банки. Этот спрос со стороны банков не покрывается отрицательным балансом наличного рынка, превышение более, чем в 3 раза. Банки покупали для себя.
Напевно є попит на ліміт в 50 тис. Відповідно банки вирішили, що можна додатково заробити. Адже на МБ банки купують трішки більше по 38, а продають під ліміт по 38,5-38,7 Пів гривні на доларі - це ж чудова маржа! Можна дуже обережно припустити, що готівка як мінімум має перестати зростати. Чи ні?
Спрос физлиц действительно весьма велик, но вряд ли стоит его объяснять миграцией.
Згоден. Вісті з полів: чоловічої міграції на захід фактично нема. Кран перекрито. Чи можуть жінки виводити і виїзджати (коли чоловіки невиїзні) - на вряд чи.
Десь тихенько сміється не один прикордонник. Масштаби звичайно в рази менші, ніж якби кордони були відкриті, але струмочок тече і не пересихав ще від лютого 22 року. До речі, всі послуги оплачуються виключно готівкою. Тому якийсь мінімальний вплив на готівковий ринок цей процес все-таки має.