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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11093110941109511096
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:22

Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:32

  Hotab написав:Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.


перед новим роком три товарища 40+ виїхали вже два повернулися , третій піздніше на днях повернеться. ще встигли до перекриття до дружин скататись, по докам бронь від підприємства та у один з трьома дітьми.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 04 січ, 2024 17:34, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:33

  Hotab написав:Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.

Ви виїхали , курс все одно росте в гору
sens
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