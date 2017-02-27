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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:22
Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:32
Hotab написав:Realist
, в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.
перед новим роком три товарища 40+ виїхали вже два повернулися , третій піздніше на днях повернеться. ще встигли до перекриття до дружин скататись, по докам бронь від підприємства та у один з трьома дітьми.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Чет 04 січ, 2024 17:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:33
Hotab написав:Realist
, в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.
Ви виїхали , курс все одно росте в гору
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