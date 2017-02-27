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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11093110941109511096
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:22

Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:32

  Hotab написав:Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.


перед новим роком три товарища 40+ виїхали вже два повернулися , третій піздніше на днях повернеться. ще встигли до перекриття до дружин скататись, по докам бронь від підприємства та у один з трьома дітьми.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Чет 04 січ, 2024 17:34, всього редагувалось 2 разів.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:33

  Hotab написав:Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.

Ви виїхали , курс все одно росте в гору
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Напевно є попит на ліміт в 50 тис. Відповідно банки вирішили, що можна додатково заробити. Адже на МБ банки купують трішки більше по 38, а продають під ліміт по 38,5-38,7
Пів гривні на доларі - це ж чудова маржа!
Можна дуже обережно припустити, що готівка як мінімум має перестати зростати. Чи ні?

По идее, безналичная покупка должна входить в статистику как операции клиентов. Но это не точно.
Даже если взять баланс всех операций физиков, он все равно в 2 раза меньше, чем купили банки.
Гадать, даже осторожно, на курс по покупке банков за один день я не буду :)
А вот тот факт, что в ноябре сохранился импорт наличной валюты в объеме более миллиарда, как и в октябре, дает надежду, что слишком далеко от межбанка наличка не убежит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:40

  Realist написав:
  Hotab написав:Сибарит ,

Спрос физлиц действительно весьма велик, но вряд ли стоит его объяснять миграцией.

Згоден.
Вісті з полів: чоловічої міграції на захід фактично нема. Кран перекрито. Чи можуть жінки виводити і виїзджати (коли чоловіки невиїзні) - на вряд чи.

Десь тихенько сміється не один прикордонник. Масштаби звичайно в рази менші, ніж якби кордони були відкриті, але струмочок тече і не пересихав ще від лютого 22 року.
До речі, всі послуги оплачуються виключно готівкою.

Угу. З широких штанин кожного пересiчного по 10К на заощаджені гроші від каруселі та бонусні за своєчасну оплату нафтогазу.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:43

  Сибарит написав:А вот тот факт, что в ноябре сохранился импорт наличной валюты в объеме более миллиарда, как и в октябре, дает надежду, что слишком далеко от межбанка наличка не убежит.

О, так це ж чудово. Нам потрібно перейти на "новий рівень" без паніки. Давлячись на ці цифри в це краще віриться.
А коли приблизно з'являться дані за грудень?
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Нам потрібно перейти на "новий рівень" без паніки.

Без паники мы не можем, мы просто найдем себе другой повод для паники :)
  Realist написав:А коли приблизно з'являться дані за грудень?

В конце января.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:51

  Nazarkino написав:
  somilitark написав:Що за дурниці? Онлайн на 50 кіло наливають по 38.46, ну може на пару коп дороще. На 200 000 грн на 3-х місячний депо теж по таким же цінам можна таритись в різних банках! Чи хочеться одразу в обмінці втридорого? Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала))) Той долар, який вже ніколи не буде дешевше ніж 39... Резерви у НБУ великі, бажання тримати курс є, що ще треба? Почекати весну і аграрії принесуть валюту на посівну. Це все що треба знати пр

Особисто мене цікавить лише ринкова ціна.

*Відправлено з Чату

Поки НБУ щєдро наливає громадянам і так званим карусєльщикам, буде вам і не висока "ринкова ціна", вірніше не набагато дороще офіційного курсу.
Дивна ситуація на готівці, прайси на скв за сьогодні зросли.
Прийом був 38.85, а став 39.05.
Щось поки не задовільнили і не погасили попит бюджетних кровосісь, але це все тимчасово, скоро вгамуються, бо НБУ не скупиться наливати бажаючим...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:00

  prodigy написав:
  somilitark написав:Ще пару сесій і НБУ вгамує полохливих і будемо плясати біля 38, готівка аби по 38.20 приймала)))


курс трохи притормозив, але у нас донизу повільно (30-40коп на місяць),
а до гори по 20-30коп на день

з точки зору економіки -краще мати стабільність (хоч би на 2 місяці), тому не бачу сенсу укріплювати нац. валюту-нехай тримається в новому коридорі 38,80-39,20 але стабільно (в ціну товарів це вже враховано)

Це дуже важке питання, так девальвація необхідна, але вона ще більше поглибить кризу в настроях і якості життя викликану війною.
Тому поки НБУ активно заливає ринок, бо резерви на максимумі, гадаю, що вже десь в березні нацбанк можливо змінить стратегію, саме тоді буде менше попит на валюту, бо сезонність ніхто не відміняв, плюс буде зрозуміло який об'єм фінансової допомоги на рік ми отримаємо від партнерів.
Так що поки дивимся на табло, там все чудово.
Якщо будемо живі і здорові, то побачимо як воно буде весною, а поки ніяких кардинальних змін не очікую, готівка і міжбанк будуть зближатися на позначках трохи більше 38...
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:09

  Hotab написав:Я виїхав, але викликав здивування стюардеси.

Вона напевне про себе подумала, напевне це Джеймс Бонд і тихенько покладла до Вашої кишені власну візитку, о це документи пан має, всім докам докі, ще не 60, 3-х дітей не має, інвалідності 1-ї і 2-ї груп теж, реально супермен, треба брати долю у власні руки)))
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