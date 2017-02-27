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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 січ, 2024 21:33
somilitark написав:
Прийом був 38.85, а став 39.05.
Щось поки не задовільнили і не погасили попит бюджетних кровосісь, але це все тимчасово, скоро вгамуються, бо НБУ не скупиться наливати бажаючим...
А такі чинники як забезпечення підвищення бюджетних і соц. виплат з проведенням їхньої індексації, вичерпана повністю допомога США, підвищення попиту на валюту емігрантами нової хвилі, панічні настрої Ви врахували?
Бачимо, що зусилля карусельників зі зливом валюти з новими місячними лімітами програють попиту на валюту
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