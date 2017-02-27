|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 січ, 2024 21:33
somilitark написав:
Прийом був 38.85, а став 39.05.
Щось поки не задовільнили і не погасили попит бюджетних кровосісь, але це все тимчасово, скоро вгамуються, бо НБУ не скупиться наливати бажаючим...
А такі чинники як забезпечення підвищення бюджетних і соц. виплат з проведенням їхньої індексації, вичерпана повністю допомога США, підвищення попиту на валюту емігрантами нової хвилі, панічні настрої Ви врахували?
Бачимо, що зусилля карусельників зі зливом валюти з новими місячними лімітами програють попиту на валюту
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1120
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2024 22:41
sens написав: Hotab написав:Realist
, в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.
Ви виїхали , курс все одно росте в гору
Оце слово «виїхав» воно звичайно виглядає наче я упав в мінуси в порівнянні з вами, який все ще в Україні.
Але при детальному розгляді, виходить що я , виїхавши на деякий час, весь цей час перераховую лише ПДФО 1 куе+, а там ще багато чого.
А ви, перебуваючи в Україні, скільки з накаруселених грошей відправили на ЗСУ (або в держбюджет)
Той факт, що мамкіна черешня не для війни , я навіть не пробую спростовувати.. Я про монетарну підтримку ЗСУ саме з вашого боку..
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 04 січ, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10570
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2137 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 04 січ, 2024 22:42
Visky написав: somilitark написав:
Прийом був 38.85, а став 39.05.
Щось поки не задовільнили і не погасили попит бюджетних кровосісь, але це все тимчасово, скоро вгамуються, бо НБУ не скупиться наливати бажаючим...
А такі чинники як забезпечення підвищення бюджетних і соц. виплат з проведенням їхньої індексації, вичерпана повністю допомога США, підвищення попиту на валюту емігрантами нової хвилі, панічні настрої Ви врахували?
Бачимо, що зусилля карусельників зі зливом валюти з новими місячними лімітами програють попиту на валюту
Додам трохи чинників, що вже грають, або зіграють проти гривні.
1. -10 млрд. дол фінансової допомоги та -15...-20 млрд. дол військової допомоги в порівнянні з 2023 роком (це якщо ми отримаємо все обіцяне).
2. Утримання (тільки утримання) додаткових 500тис. мобілізованих, це ще -15 млрд. дол на рік (при поточному курсі).
ПС. Колись були часи, коли кожен отриманий млрд. дол від МВФ був як перемога і грав на укріплення гривні.
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 січ, 2024 22:58
Hotab написав: sens написав: Hotab написав:Realist
, в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.
Ви виїхали , курс все одно росте в гору
Оце слово «виїхав» воно звичайно виглядає наче я упав в мінуси в порівнянні з вами, який все ще в Україні.
Але при детальному розгляді, виходить що я , виїхавши на деякий час, весь цей час перераховую лише ПДФО 1 куе+, а там ще багато чого.
А ви, перебуваючи в Україні, скільки з накаруселених грошей відправили на ЗСУ (або в держбюджет)
Той факт, що мамкіна черешня не для війни , я навіть не пробую спростовувати.. Я про монетарну підтримку ЗСУ саме з вашого боку..
Навіть у відкритих деклараціях немає того чого ви тут всім доказує те,про донати і таке інше. Я свою думку не завжди готовий розділяти публічно і тим паче щодо прогнозів. При Гонтаревій тарились на 3000 грн , зараз Пишний і ліміт 50000 грн. При Гонтаревій вже було розпочато вторгнення і через Раду оподаткували відсотки,так само вели військовий збір . Щодо України,у мене немає плана Б як відповів міністр МЗС Кулеба. За останні два місяці все більш менш зрозуміло, якщо в 2022 було достатньо допінгу для бюджету і можна було тримати курс,робити дії для населення,то зараз має чіткі сигнали що допомога на паузі, єдиного чіткого плану у депутатів немає по мобілізації,тому питання щодо курсу - він росте поки не погасять чинники. Доречі хто як заробляє і скільки,то більше слідчих і прокурорів заробляють судді,але маємо приклад з бувшим головою ВСУ. Доречі хабар отримав не в гривні ,а саме в валюті,кумедно і це не жарт
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15285
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 840 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:20
sens написав: Hotab написав:sens
, надто багато помилок у фразі «я нікуя не плачу на підтримку ЗСУ» .
Якщо вам подобається лисі і старі мужики можете мені писати в особисті
По вашій легенді вам нема навіть 40…
А пишу я в ЛС лише тим, хто зовсім втратив берег.. кому вже зовсім нема сенсу пояснювати, лише бити між рогів..
це поки що не про вас.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10570
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2137 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33495
|36658133
|
|
|7978
|23100267
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13134012
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|