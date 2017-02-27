Додано: Чет 04 січ, 2024 22:58

Hotab написав: sens написав: Hotab написав: Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.

Кажуть було набагато більше, зараз ось так.

Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»

Тобто саме зараз дійсно перекрито.

Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси. , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.Кажуть було набагато більше, зараз ось так.Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»Тобто саме зараз дійсно перекрито.Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.

Ви виїхали , курс все одно росте в гору Ви виїхали , курс все одно росте в гору

Оце слово «виїхав» воно звичайно виглядає наче я упав в мінуси в порівнянні з вами, який все ще в Україні.

Але при детальному розгляді, виходить що я , виїхавши на деякий час, весь цей час перераховую лише ПДФО 1 куе+, а там ще багато чого.

А ви, перебуваючи в Україні, скільки з накаруселених грошей відправили на ЗСУ (або в держбюджет)

Той факт, що мамкіна черешня не для війни , я навіть не пробую спростовувати.. Я про монетарну підтримку ЗСУ саме з вашого боку.. Оце слово «виїхав» воно звичайно виглядає наче я упав в мінуси в порівнянні з вами, який все ще в Україні.Але при детальному розгляді, виходить що я , виїхавши на деякий час, весь цей час перераховую лише ПДФО 1 куе+, а там ще багато чого.А ви, перебуваючи в Україні, скільки з накаруселених грошей відправили на ЗСУ (або в держбюджет)Той факт, що мамкіна черешня не для війни , я навіть не пробую спростовувати.. Я про монетарну підтримку ЗСУ саме з вашого боку..

Навіть у відкритих деклараціях немає того чого ви тут всім доказує те,про донати і таке інше. Я свою думку не завжди готовий розділяти публічно і тим паче щодо прогнозів. При Гонтаревій тарились на 3000 грн , зараз Пишний і ліміт 50000 грн. При Гонтаревій вже було розпочато вторгнення і через Раду оподаткували відсотки,так само вели військовий збір . Щодо України,у мене немає плана Б як відповів міністр МЗС Кулеба. За останні два місяці все більш менш зрозуміло, якщо в 2022 було достатньо допінгу для бюджету і можна було тримати курс,робити дії для населення,то зараз має чіткі сигнали що допомога на паузі, єдиного чіткого плану у депутатів немає по мобілізації,тому питання щодо курсу - він росте поки не погасять чинники. Доречі хто як заробляє і скільки,то більше слідчих і прокурорів заробляють судді,але маємо приклад з бувшим головою ВСУ. Доречі хабар отримав не в гривні ,а саме в валюті,кумедно і це не жарт