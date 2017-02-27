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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11094110951109611097
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:33

  somilitark написав:Прийом був 38.85, а став 39.05.
Щось поки не задовільнили і не погасили попит бюджетних кровосісь, але це все тимчасово, скоро вгамуються, бо НБУ не скупиться наливати бажаючим...
А такі чинники як забезпечення підвищення бюджетних і соц. виплат з проведенням їхньої індексації, вичерпана повністю допомога США, підвищення попиту на валюту емігрантами нової хвилі, панічні настрої Ви врахували?
Бачимо, що зусилля карусельників зі зливом валюти з новими місячними лімітами програють попиту на валюту
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:41

  sens написав:
  Hotab написав:Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.

Ви виїхали , курс все одно росте в гору

Оце слово «виїхав» воно звичайно виглядає наче я упав в мінуси в порівнянні з вами, який все ще в Україні.
Але при детальному розгляді, виходить що я , виїхавши на деякий час, весь цей час перераховую лише ПДФО 1 куе+, а там ще багато чого.
А ви, перебуваючи в Україні, скільки з накаруселених грошей відправили на ЗСУ (або в держбюджет)
Той факт, що мамкіна черешня не для війни , я навіть не пробую спростовувати.. Я про монетарну підтримку ЗСУ саме з вашого боку..
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 січ, 2024 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:42

  Visky написав:
  somilitark написав:Прийом був 38.85, а став 39.05.
Щось поки не задовільнили і не погасили попит бюджетних кровосісь, але це все тимчасово, скоро вгамуються, бо НБУ не скупиться наливати бажаючим...
А такі чинники як забезпечення підвищення бюджетних і соц. виплат з проведенням їхньої індексації, вичерпана повністю допомога США, підвищення попиту на валюту емігрантами нової хвилі, панічні настрої Ви врахували?
Бачимо, що зусилля карусельників зі зливом валюти з новими місячними лімітами програють попиту на валюту

Додам трохи чинників, що вже грають, або зіграють проти гривні.
1. -10 млрд. дол фінансової допомоги та -15...-20 млрд. дол військової допомоги в порівнянні з 2023 роком (це якщо ми отримаємо все обіцяне).
2. Утримання (тільки утримання) додаткових 500тис. мобілізованих, це ще -15 млрд. дол на рік (при поточному курсі).
ПС. Колись були часи, коли кожен отриманий млрд. дол від МВФ був як перемога і грав на укріплення гривні.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:58

  Hotab написав:
  sens написав:
  Hotab написав:Realist , в «моєму» автобусі на пп я був один в потрібній віковій категорії. Так як стояли 12 годин, то я бачив публіку з усіх басів. Десь так само. Один два на бас.
Кажуть було набагато більше, зараз ось так.
Стюардеса в автобусі ще в Києві сказала «вас не пустять… зараз нікого не пускають.. ні багатодітних, ні інвалідів.. лише 60+»
Тобто саме зараз дійсно перекрито.
Я виїхав, але викликав здивування і водія, і стюардеси.

Ви виїхали , курс все одно росте в гору

Оце слово «виїхав» воно звичайно виглядає наче я упав в мінуси в порівнянні з вами, який все ще в Україні.
Але при детальному розгляді, виходить що я , виїхавши на деякий час, весь цей час перераховую лише ПДФО 1 куе+, а там ще багато чого.
А ви, перебуваючи в Україні, скільки з накаруселених грошей відправили на ЗСУ (або в держбюджет)
Той факт, що мамкіна черешня не для війни , я навіть не пробую спростовувати.. Я про монетарну підтримку ЗСУ саме з вашого боку..

Навіть у відкритих деклараціях немає того чого ви тут всім доказує те,про донати і таке інше. Я свою думку не завжди готовий розділяти публічно і тим паче щодо прогнозів. При Гонтаревій тарились на 3000 грн , зараз Пишний і ліміт 50000 грн. При Гонтаревій вже було розпочато вторгнення і через Раду оподаткували відсотки,так само вели військовий збір . Щодо України,у мене немає плана Б як відповів міністр МЗС Кулеба. За останні два місяці все більш менш зрозуміло, якщо в 2022 було достатньо допінгу для бюджету і можна було тримати курс,робити дії для населення,то зараз має чіткі сигнали що допомога на паузі, єдиного чіткого плану у депутатів немає по мобілізації,тому питання щодо курсу - він росте поки не погасять чинники. Доречі хто як заробляє і скільки,то більше слідчих і прокурорів заробляють судді,але маємо приклад з бувшим головою ВСУ. Доречі хабар отримав не в гривні ,а саме в валюті,кумедно і це не жарт
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:20

  sens написав:
  Hotab написав:sens , надто багато помилок у фразі «я нікуя не плачу на підтримку ЗСУ» .

Якщо вам подобається лисі і старі мужики можете мені писати в особисті

По вашій легенді вам нема навіть 40…
А пишу я в ЛС лише тим, хто зовсім втратив берег.. кому вже зовсім нема сенсу пояснювати, лише бити між рогів..
це поки що не про вас.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 03:05

  Hotab написав:Кумедно, що найбільші гроші заробляються в найбільш забутих богом країнах.

Кумедно, блядь? Ці країни відхаркують кров'ю цю "кумедність"...
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 11094110951109611097
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