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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11094110951109611097
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:21

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Індексація буде компенсована підвищенням податків за рахунок зростання мінімумів бази нарахувань

Схоже хтось винайшов шлях до вічного двигуна

Ви журналіст з рашатудей?
До чого перекручувати зміст і не адекватно різати цитату?
Що мало з ранку зради?
Немає з чим "працювати?"
Висасуєте з пальця "новини?" :roll:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:04

Інфляція у Німеччині зросла до 3,8%, зруйнувавши надії на зниження ставок

У грудні інфляція в Німеччині прискорилася до найшвидших темпів за останні 3 місяці, поставивши під сумнів надії інвесторів на те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почне знижувати процентні ставки вже в березні.

Так, за даними Федерального статистичного агентства, інфляція в найбільшій економіці Європи в грудні зросла на 3,8% в річному вимірі порівняно з 2,3% місяцем раніше.

Скорочення державних субсидій на газ, електроенергію та продукти харчування, яке розпочалося минулого року, спровокувало повторне прискорення річної інфляції в більшості країн Європи.

Німецькі ціни на енергоносії зросли на 4,1%, змінивши тенденцію до зниження на 4,5 відсотка місяцем раніше.

Економіст німецького банку Commerzbank Марко Вагнер попередив, що інфляція в Німеччині може ще більше прискоритися в січні через підвищення податків і скорочення субсидій, прогнозуючи, що вона "в кінцевому підсумку стабілізується на рівні 3 відсотків" протягом цього року.

Французькі дані, опубліковані в четвер, також показали, що інфляція зросла до 4,1% порівняно з 3,9% у листопаді, що відображає прискорення зростання цін на енергоносії та послуги.

Financial Times
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