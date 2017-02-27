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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11094110951109611097
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:21

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Індексація буде компенсована підвищенням податків за рахунок зростання мінімумів бази нарахувань

Схоже хтось винайшов шлях до вічного двигуна

Ви журналіст з рашатудей?
До чого перекручувати зміст і не адекватно різати цитату?
Що мало з ранку зради?
Немає з чим "працювати?"
Висасуєте з пальця "новини?" :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:04

Інфляція у Німеччині зросла до 3,8%, зруйнувавши надії на зниження ставок

У грудні інфляція в Німеччині прискорилася до найшвидших темпів за останні 3 місяці, поставивши під сумнів надії інвесторів на те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почне знижувати процентні ставки вже в березні.

Так, за даними Федерального статистичного агентства, інфляція в найбільшій економіці Європи в грудні зросла на 3,8% в річному вимірі порівняно з 2,3% місяцем раніше.

Скорочення державних субсидій на газ, електроенергію та продукти харчування, яке розпочалося минулого року, спровокувало повторне прискорення річної інфляції в більшості країн Європи.

Німецькі ціни на енергоносії зросли на 4,1%, змінивши тенденцію до зниження на 4,5 відсотка місяцем раніше.

Економіст німецького банку Commerzbank Марко Вагнер попередив, що інфляція в Німеччині може ще більше прискоритися в січні через підвищення податків і скорочення субсидій, прогнозуючи, що вона "в кінцевому підсумку стабілізується на рівні 3 відсотків" протягом цього року.

Французькі дані, опубліковані в четвер, також показали, що інфляція зросла до 4,1% порівняно з 3,9% у листопаді, що відображає прискорення зростання цін на енергоносії та послуги.

Financial Times
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго дня .
Всім Здоров,я і Гарного настрою !
39.20 -39.40 на вікнах саме вузеньке .......є і розбіг

Трошки з часом на продаж полізли ще вище 39.45
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:00

Станом на 1 січня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40,507 млрд. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що в грудні вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки міжнародним партнерам і перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни.

В НБУ уточнили, що продали на валютному ринку $3,56 мрд та викупив до резервів $6,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $3,55 млрд, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом. Також минулого місяця Україна виплатила за обслуговування та погашення держборгу $708,2 млн, з яких $420,9 млн – МВФ, $167 млн – за ОВДП, $62,8 млн – Світовому банку; $32,9 млн – Deutsche Bank AG, London та $24,6 млн – іншим міжнародним кредиторам.

Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $5,54 млрд, а саме:

$2,46 млрд – через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;
$1,81 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;
$881,6 млн – від МВФ;
$332 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
$56 млн – від інших міжнародних партнерів.

Крім того, у грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $426,7 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", – йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:08

  холява написав:Трошки з часом на продаж полізли ще вище 39.45


я так понимаю проблема с наличием бумажного доллара что бы удовлетворить спрос.
потому и лезем вверх на наличке.
mephala
 
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