Ви журналіст з рашатудей?
До чого перекручувати зміст і не адекватно різати цитату?
Що мало з ранку зради?
Немає з чим "працювати?"
Висасуєте з пальця "новини?"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:21
Ви журналіст з рашатудей?
До чого перекручувати зміст і не адекватно різати цитату?
Що мало з ранку зради?
Немає з чим "працювати?"
Висасуєте з пальця "новини?"
Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:04
Інфляція у Німеччині зросла до 3,8%, зруйнувавши надії на зниження ставок
У грудні інфляція в Німеччині прискорилася до найшвидших темпів за останні 3 місяці, поставивши під сумнів надії інвесторів на те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почне знижувати процентні ставки вже в березні.
Так, за даними Федерального статистичного агентства, інфляція в найбільшій економіці Європи в грудні зросла на 3,8% в річному вимірі порівняно з 2,3% місяцем раніше.
Скорочення державних субсидій на газ, електроенергію та продукти харчування, яке розпочалося минулого року, спровокувало повторне прискорення річної інфляції в більшості країн Європи.
Німецькі ціни на енергоносії зросли на 4,1%, змінивши тенденцію до зниження на 4,5 відсотка місяцем раніше.
Економіст німецького банку Commerzbank Марко Вагнер попередив, що інфляція в Німеччині може ще більше прискоритися в січні через підвищення податків і скорочення субсидій, прогнозуючи, що вона "в кінцевому підсумку стабілізується на рівні 3 відсотків" протягом цього року.
Французькі дані, опубліковані в четвер, також показали, що інфляція зросла до 4,1% порівняно з 3,9% у листопаді, що відображає прискорення зростання цін на енергоносії та послуги.
Financial Times
Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Доброго дня .
Всім Здоров,я і Гарного настрою !
39.20 -39.40 на вікнах саме вузеньке .......є і розбіг
Трошки з часом на продаж полізли ще вище 39.45
Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:00
Станом на 1 січня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40,507 млрд. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
Зазначається, що в грудні вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки міжнародним партнерам і перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни.
В НБУ уточнили, що продали на валютному ринку $3,56 мрд та викупив до резервів $6,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $3,55 млрд, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом. Також минулого місяця Україна виплатила за обслуговування та погашення держборгу $708,2 млн, з яких $420,9 млн – МВФ, $167 млн – за ОВДП, $62,8 млн – Світовому банку; $32,9 млн – Deutsche Bank AG, London та $24,6 млн – іншим міжнародним кредиторам.
Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $5,54 млрд, а саме:
$2,46 млрд – через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;
$1,81 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;
$881,6 млн – від МВФ;
$332 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
$56 млн – від інших міжнародних партнерів.
Крім того, у грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $426,7 млн.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", – йдеться у повідомленні.
Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:08
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:15
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:19
Що збоку спостерігаю, те співаю.
Карібу гуртом гарно побігли!
+30коп за день.
Завтра ще +30?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:35
Офіційний курс гривні до іноземних валют:
Євро 41,6665 -> 41,5730
Долар США 38,0412 -> 38,0775
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:43
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.01.2024..........08.01.2024
дата розрахунку...............04.01.2024...........05.01.2024
Євро..................................41,6665................41,5730
Долар США.......................38,0412................38,0775...+0.10%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.01.2024.............................38,0865
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0918 (на прошлой сессии 1.0953) -0.32%
Справочный курс оказался на 4.5 копейки выше действующего официального. Это вполне можно поставить в заслугу Рыжику, который вчера лихо разгулялся под конец сессии.
В ходе торгов котировки постепенно опускались и после полудня достигли уровня, на котором вчера закончилась фаза активных торгов. После этого немного приподнялись, продемонстрировав склонность к колебаниям.
Новый официальный курс оказался ниже еще почти на копейку.
Прирост курса за сессию составил 3.63 копейки.
Рост доллара в Украине оказался значительно менее интенсивным, чем в мире. Относительно евро гривна укрепилась.
К среде стала заметна склонность к выходу рынка из новогоднего состояния. Клиентские обороты слегка увеличились, а обороты уменьшились, т.е. банки умерили аппетиты. Впрочем, до нормальных показателей было еще далеко.
Объем интервенций последние пару дней держался около 140 млн, что соответствует уровню поздней осени.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.69 (на прошлой сессии 102.33)
На этот раз новый этап роста начался посреди ночи, т.е. на азиатской сессии. С открытием европейской сессии рост продолжился и продолжался до полудня. Потом слегка откатился. С небольшими паузами рост продолжается уже неделю.
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