RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11094110951109611097
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:21

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:Індексація буде компенсована підвищенням податків за рахунок зростання мінімумів бази нарахувань

Схоже хтось винайшов шлях до вічного двигуна

Ви журналіст з рашатудей?
До чого перекручувати зміст і не адекватно різати цитату?
Що мало з ранку зради?
Немає з чим "працювати?"
Висасуєте з пальця "новини?" :roll:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12835
З нами з: 30.12.09
Подякував: 655 раз.
Подякували: 3718 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:04

Інфляція у Німеччині зросла до 3,8%, зруйнувавши надії на зниження ставок

У грудні інфляція в Німеччині прискорилася до найшвидших темпів за останні 3 місяці, поставивши під сумнів надії інвесторів на те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почне знижувати процентні ставки вже в березні.

Так, за даними Федерального статистичного агентства, інфляція в найбільшій економіці Європи в грудні зросла на 3,8% в річному вимірі порівняно з 2,3% місяцем раніше.

Скорочення державних субсидій на газ, електроенергію та продукти харчування, яке розпочалося минулого року, спровокувало повторне прискорення річної інфляції в більшості країн Європи.

Німецькі ціни на енергоносії зросли на 4,1%, змінивши тенденцію до зниження на 4,5 відсотка місяцем раніше.

Економіст німецького банку Commerzbank Марко Вагнер попередив, що інфляція в Німеччині може ще більше прискоритися в січні через підвищення податків і скорочення субсидій, прогнозуючи, що вона "в кінцевому підсумку стабілізується на рівні 3 відсотків" протягом цього року.

Французькі дані, опубліковані в четвер, також показали, що інфляція зросла до 4,1% порівняно з 3,9% у листопаді, що відображає прискорення зростання цін на енергоносії та послуги.

Financial Times
jump
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 14:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго дня .
Всім Здоров,я і Гарного настрою !
39.20 -39.40 на вікнах саме вузеньке .......є і розбіг

Трошки з часом на продаж полізли ще вище 39.45
холява
2
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 4454 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:00

Станом на 1 січня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $40,507 млрд. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що в грудні вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки міжнародним партнерам і перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни.

В НБУ уточнили, що продали на валютному ринку $3,56 мрд та викупив до резервів $6,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $3,55 млрд, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом. Також минулого місяця Україна виплатила за обслуговування та погашення держборгу $708,2 млн, з яких $420,9 млн – МВФ, $167 млн – за ОВДП, $62,8 млн – Світовому банку; $32,9 млн – Deutsche Bank AG, London та $24,6 млн – іншим міжнародним кредиторам.

Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $5,54 млрд, а саме:

$2,46 млрд – через трастовий фонд Світового банку, зокрема від Японії, Норвегії та США;
$1,81 млрд – макрофінансова допомога від ЄС;
$881,6 млн – від МВФ;
$332 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
$56 млн – від інших міжнародних партнерів.

Крім того, у грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $426,7 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", – йдеться у повідомленні.

Загалом упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.
jump
 
Повідомлень: 4147
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 15:08

  холява написав:Трошки з часом на продаж полізли ще вище 39.45


я так понимаю проблема с наличием бумажного доллара что бы удовлетворить спрос.
потому и лезем вверх на наличке.
mephala
 
Повідомлень: 8865
З нами з: 07.04.14
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:15

  mephala написав:
  холява написав:Трошки з часом на продаж полізли ще вище 39.45


я так понимаю проблема с наличием бумажного доллара что бы удовлетворить спрос.
потому и лезем вверх на наличке.


Может и так .
Но опять произошел подьем приема 39.35 .
Продажа 39. 60 и больше .
холява
2
 
Повідомлень: 3997
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 4454 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:16

НБУ
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
38,0865
10/9/9
 
Повідомлень: 661
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:19

Що збоку спостерігаю, те співаю.
Карібу гуртом гарно побігли!
+30коп за день.
Завтра ще +30?
10/9/9
 
Повідомлень: 661
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:35

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

Євро 41,6665 -> 41,5730
Долар США 38,0412 -> 38,0775
10/9/9
 
Повідомлень: 661
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:43

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................05.01.2024..........08.01.2024
дата розрахунку...............04.01.2024...........05.01.2024
Євро..................................41,6665................41,5730
Долар США.......................38,0412................38,0775...+0.10%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.01.2024.............................38,0865

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0918 (на прошлой сессии 1.0953) -0.32%

Справочный курс оказался на 4.5 копейки выше действующего официального. Это вполне можно поставить в заслугу Рыжику, который вчера лихо разгулялся под конец сессии.
В ходе торгов котировки постепенно опускались и после полудня достигли уровня, на котором вчера закончилась фаза активных торгов. После этого немного приподнялись, продемонстрировав склонность к колебаниям.
Новый официальный курс оказался ниже еще почти на копейку.
Прирост курса за сессию составил 3.63 копейки.
Рост доллара в Украине оказался значительно менее интенсивным, чем в мире. Относительно евро гривна укрепилась.

К среде стала заметна склонность к выходу рынка из новогоднего состояния. Клиентские обороты слегка увеличились, а обороты уменьшились, т.е. банки умерили аппетиты. Впрочем, до нормальных показателей было еще далеко.
Объем интервенций последние пару дней держался около 140 млн, что соответствует уровню поздней осени.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.69 (на прошлой сессии 102.33)
На этот раз новый этап роста начался посреди ночи, т.е. на азиатской сессии. С открытием европейской сессии рост продолжился и продолжался до полудня. Потом слегка откатился. С небольшими паузами рост продолжается уже неделю.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7320
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6301 раз.
Подякували: 20765 раз.
 
Профіль
122
70
33
2
  #<1 ... 11094110951109611097
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3348, 3349, 3350
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33495 36660386
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 00:10
osafly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23102117
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13135597
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (420)
05.01.2024 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.