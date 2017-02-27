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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:00
10/9/9 написав:
Що збоку спостерігаю, те співаю. Карібу гуртом гарно побігли! +30коп за день. Завтра ще +30?
+30 мабуть перебор, но +10 можуть домалювати,народ почав роздупляти що бакс на вихідних некамільфо*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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