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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11095110961109711098
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:00

  10/9/9 написав:Що збоку спостерігаю, те співаю. Карібу гуртом гарно побігли! +30коп за день. Завтра ще +30?

+30 мабуть перебор, но +10 можуть домалювати,народ почав роздупляти що бакс на вихідних некамільфо

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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