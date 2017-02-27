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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:00
10/9/9 написав:
Що збоку спостерігаю, те співаю. Карібу гуртом гарно побігли! +30коп за день. Завтра ще +30?
+30 мабуть перебор, но +10 можуть домалювати,народ почав роздупляти що бакс на вихідних некамільфо*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:54
Записки карусельщика 2...
Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.
1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была
1039 за бумагу.
2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.
3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30
4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.
5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3
6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...
7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.
8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.
9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)
10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника
)
11. АТБ, Файно, кофе...
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asti
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:56
сезон стижки баранчиків і олленят, які стукаючи копитцями біжуть в обмінки купляти нікомунепотрібного.
Запевняю вас, що це тимчасово до кінця квітня 2024 року, а там камінчиком курс доляра.
Майже кожен рік одне те й саме, і не вчаться на помилках.
Вас банкіри таким чином підстрікають закривати зі збитком свої гривневі депозити, щоб купити в них же дорогий долар.
Саме на це направлені дії банкірів, що в НБУ, що в приваті і в любих банках.
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Yuri_61
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:23
asti написав:
Записки карусельщика 2...
Итак, как и предыдущая, эта пятница выдалась для меня весьма насыщенной.
1. Видя что налик с утра попер вверх продал очередной пакет гривневых бумаг - решил понемногу выходить из гривневого госдолга. На Бонде 72 бумаги 204150 забрали у меня по 1036,75, дешевле, к слову, чем в среду - тогда цена была
1039 за бумагу.
2. Побежал в Сенс - там знакомая кассирша пообещала мне 500 синих + 500 белых по 38,80 на руки - бегу в ближайшую обменку и сдаю 1000 синих по 39,35.
3.Справившись в Сенсе иду в ту же обменку и сдаю 500 белых по 39,30
4. С этой гривной еду в Укргаз забирать купленные позавчера онлайн 1297 долларов по 38,50.
5. Приезжаю в Газ, забираю свой доллар - отдают белыми но хороших годов там же в кассе докупаю ещё 603 доллара и еду снова в Сенс по телефону договорившись с обменкой сдать 1500 белых по 39.3
6. Тем временем мне на карту Моно падает 74600 за проданные ОВГЗ - перекидываю 50000 в Идею и меняюсь там по 38.5 остальные в Сенс и покупаю там 640 долларов по 38,55 эти манипуляции я совершаю в помещении МТБ банка, где выясняю, что в кассе что на продажу (39,10) что на выдачу только 96 год...
7. После посещения обменки и сдачи там 1500$ с гривной прихожу в Сенс - закидываю 25300 на онлайн + покупаю в кассе 840 долларов по 38 ,80 на карту. Сразу же заказываю купленный доллар на выдачу - получается на 10-е число.
8. Сдаю знакомому валютчику 500 синих по 39,60 (курс растет!) + 400 белых по 39,40 и с гривной топаю в Пивденный.
9. В Пивне закидываю 38200 на гривневую карту и меняюсь по 38,60 на доллар, снимаю 400 долл 96 года (других, говорят, нет - очень противные кассиршы!)
10. Эти 400 долларов 96 года закидываю на долларовый Приват-вклад в терминале (до вторника
)
11. АТБ, Файно, кофе...
с таким квестом и на свободе, как там ТЦК на пути не попался еще? и сколько времени это все заняло? много удалось состричь за это время при том риске?
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Sidus
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:33
Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
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asti
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:36
somilitark написав:
готівка і міжбанк будуть зближатися на позначках трохи більше 38..
нажаль ні, маржа більше 1.2грн і гадаю, що буде зростати і далі
попит на готівку генерують не тільки розпилювачі бюджету (детально не вважаю можливим написати)
стосовно сезонних коливань курсу-не працює (влітку курс дійсно знижувався до 37 але причини були інші, ніж 3-6 років тому)
стосовно допомоги-сподівають що як сьогодні назвали Орбана "троянській кінь путіна", цього коня нейтралізують і ЕС проголосує 50млдр на 4 роки (але це в 4 рази менше ніж Україна отримала 2023р).Уряду треба шукати додаткових фінансувань (на ОВДП при стрімкому падінні гривні покупців не буде взагалі) 9 січня наступний аукціон (прогнозую що доларові ОВДП розкуплять разом зі стільцями), і треба рахувати державні кошти, а не витрачати на будь-що (для мене освіта вважається теж марнотратством, бо це банально батьківський фітіш (лягти кістми, але дати всі дітям вищу освіту, після чого дівчати (які мають вроду)йдуть працювати в бутики або showroom. 170 вищів України -це в 4раза більше ніж в Італії (а населення там вдвічі більше)
Всі кошти(окрім комуналки-газ, опалення, вода, світло) на зброю
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:47
asti написав:
Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
думаю, що майже сто доларів профіту?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:12
prodigy написав: asti написав:
Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
думаю, що майже сто доларів профіту?
Хз, десь так))
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asti
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:40
asti написав: prodigy написав: asti написав:
Уже отвечал на этот вопрос - у нас в Кропе с ТЦК пока (слава богу) спокойно. Сколько состриг ещё не считал, опять же все цифры на столе - берите и считайте если интересно))
думаю, що майже сто доларів профіту?
Хз, десь так))
Не соромно професійному ухилянту мірятись піпєткою?
В мене вже два друга приїхали в закритих трунах, ще двоє без кінцівок в алкодепресіях.
Коли іде така дупа хизуватись, що пропєтляв від ТЦК і налюбив державу на гроші.
Мені було б соромно таке викочувати і чекати на лайки((((
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somilitark
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:27
somilitark написав: Visky написав: somilitark написав:
Прийом був 38.85, а став 39.05.
Щось поки не задовільнили і не погасили попит бюджетних кровосісь, але це все тимчасово, скоро вгамуються, бо НБУ не скупиться наливати бажаючим...
А такі чинники як забезпечення підвищення бюджетних і соц. виплат з проведенням їхньої індексації, вичерпана повністю допомога США, підвищення попиту на валюту емігрантами нової хвилі, панічні настрої Ви врахували?
Бачимо, що зусилля карусельників зі зливом валюти з новими місячними лімітами програють попиту на валюту
Сьогодні лише 5-те число нового року, а Ви тут так згустили хмари, що взагалі серйозно засмутитися хочеться.
Індексація буде компенсована зростанням економіки і підвищенням податків за рахунок зростання мінімумів бази нарахувань, а також скорочення держапарату.
Емігрантів нової хвилі якраз завернули на кордоні.
Серйозні видатки бюджета бувають лише раз на рік, тому скоро все розсосеться...
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Visky
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